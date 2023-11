Aujourd’hui, ATLUS et Vanillaware ont dévoilé de nouveaux détails sur leur prochain RPG tactique Unicorn Overlord. L’équipe vient de partager plus d’informations sur les personnages, le monde, le gameplay, et bien d’autres.

Découvrez les alliés d’Alain, mais aussi le continent de Fevrith ainsi que l’exploration qui vous attend dans le vaste monde d’Unicorn Overlord. Vous trouverez l’ensemble de ces informations dans le fichier en pièce jointe. Ce fichier est confidentiel et ne doit pas être publié tel quel.

Par les créateurs de 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere et Dragon’s Crown, Unicorn Overlord combine avec exploration d’un vaste monde et système de combat innovant, le tout dans le style emblématique de Vanillaware ! Parcourez un monde dynamique, menez une armée de plus de 60 personnages uniques et faites-vous un nom dans les cinq nations.

Unicorn Overlord sera disponible le 8 mars 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.