L’équipe de techniciens spécialisés dans les jeux de Digital Foundry a joué au remake de Super Mario RPG sur la Nintendo Switch, qui, selon l’équipe, est presque parfait d’un point de vue technique.

Le jeu tourne nativement en 720p en console portable et en 1080p lorsqu’il est docké, ce qui est excellent. Cependant, bien que le framerate atteigne 60fps la majorité du temps, quand ce n’est pas le cas, ils disent que « l’image entière semble saccadée – et la transition est choquante. » Super Mario RPG sera lancé demain, et vous pouvez lire notre récent test ici.

Les autres informations de la vidéo :

– Les cinématiques sont en 60 FPS

– La version Switch se charge souvent un peu plus rapidement que la version originale

– La carte du monde remplit désormais l’écran

– La carte est étendue au-delà des limites jouables avec des graphismes 3D pour améliorer l’original.

– Les animations sont désormais affichées au maximum.

– Le jeu tourne avec le moteur Unity

– Ombres détaillées

– Textures nettes dans le jeu

– La résolution native de Super Mario RPG est de 720p en mode portable

– 1080p en mode docké

– La mise à l’échelle dynamique de la résolution ne semble pas être utilisée

– L’anticrénelage est absent

– Le taux de rafraîchissement (framerate) de Super Mario RPG atteint généralement 60 FPS.

– Lorsque le taux de rafraîchissement (framerate) chute, le jeu peut devenir extrêmement instable.

– La scène d’introduction semble être la plus affectée par les baisses de framerate.