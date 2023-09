Un nouveau roguelike, un ! Voici MythForce, un roguelike à la première personne aux graphismes cartoonesques, développé par les Canadiens de Beamdog, studio qui est notamment responsable du portage de Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Le jeu est porté par Aspyr, mastodonte de l’industrie et maison-mère de Beamdog, éditeur américain qui nous a notamment apporté l’excellent portage de Civilization VI sur la Nintendo Switch. Que nous vaut MythForce, disponible depuis le 12 septembre 2023 au prix de trente euros sur l’eShop ?

Un roguelike multi-joueurs à la première personne

MythForce est un roguelike à la première personne très classique dans sa forme. Nous avons le choix entre quatre personnages et le but est de tuer les ennemis dans chaque salle, afin d’avancer progressivement dans l’aventure.

Vous obtiendrez des objets et des pouvoirs qui amélioreront votre personnage alors que la mort est significative de défaite et vous ramènera au point de départ.

La prise en main est très facile et les habitués trouveront très rapidement leurs repères. Nous avons deux armes, une de corps-à-corps et une à distance. Nous pouvons faire une attaque lourde ou une attaque légère, l’une sera plus puissante alors que l’autre sera rapide.

Nous avons aussi plusieurs capacités spéciales en fonction du personnage que nous choisissons. L’archer pourra par exemple lancer une flèche autoguidée, devenir invisible pour se relocaliser, ou alors envoyer une flèche explosive qui attirera tous les monstres dans sa zone en son centre. Les personnages possèdent aussi un ultime.

Les gameplays des quatre personnages diffèrent, mais se ressemblent, dans le sens où l’archer possèdera quand même une épée, comme le magicien, et que les personnages de corps-à-corps posséderont malgré tout un arc. Sur le papier, même si tout est classique et que le gameplay ressemble énormément à une version simplifiée de Barony, MythForce apporte de belles promesses.

Malheureusement, dans les faits, les promesses s’évaporent très vite et laissent place à un gameplay lent, timide et dans lequel l’ennui prend rapidement le dessus. La difficulté est mal dosée et il ne se passe pas grand-chose pendant les premiers niveaux. Nous attendons les vagues de monstres qui arrivent au compte-goutte.

Et puis il y a les boss qui viennent avec un très haut niveau de difficulté, surtout en comparaison au reste de la partie. Ce problème d’équilibrage et la lenteur du gameplay aurait pu passer, à la limite, mais ce n’est malheureusement pas tout ce qui gêne le joueur.

MythForce est injouable sur la Nintendo Switch. Outre les temps de chargement vraiment très longs, il souffre de sérieux problèmes de latence, même en solo. Nous nous préparons à taper un squelette, et celui se téléporte face à nous grâce au pouvoir du lag. Les boss deviennent impossibles avec leurs attaques que nous ne pouvons anticiper ou esquiver. Pour un roguelike, ce manque de vitesse et de sensation est rédhibitoire.

Un jeu tout simplement injouable… Dommage…

En coopération, ces lags s’accentuent et rendent l’expérience vraiment désagréable. Nous nous téléportons sur la carte, les boss s’envolent dans le ciel, les attaques ne se lancent pas… Nous avons eu aussi le droit à des écrans noirs et des sorties de jeu inopinées. Difficile de s’amuser dans ces conditions.

C’est dommage, car malgré les lenteurs du gameplay, il y a clairement un potentiel dans MythForce. Les quatre personnages sont sympathiques, les améliorations – même si elles se répètent très rapidement – sont agréables, et le concept de roguelike à la première personne est toujours intéressant.

Il est donc impossible pour nous de vous conseiller MythForce sur la Nintendo Switch, surtout à un prix de trente euros. Il existe tant d’autres roguelikes fonctionnels et bien plus rythmés à un tarif bien moins élevé que celui-ci. La durée de vie devient famélique car nous nous retrouvons très rapidement bloqués par les problèmes de latence.

Si le niveau des graphismes est très réduit pour la Nintendo Switch, ces derniers restent passables en mode portable. Nous ne ressentons pas forcément l’univers « cartoon des années 80 » vendu par le jeu, mais cela ne nous dérange pas forcément. En revanche, ces graphismes deviennent très pixelisés en mode docké.

C’est un peu le serpent qui se mord la queue : allons-nous préférer une version dockée plus puissante, mais visuellement ratée, ou bien allons-nous préférer la version portable qui est vraiment injouable, mais qui a le mérite d’être un poil plus beau ?

La bande-son est assez neutre. Si la chanson d’introduction est dynamique et super sympathique, le jeu n’a pas une grosse ambiance sonore. C’est même un peu vide. Nous sommes là encore loin de sentir les années 80. Ce n’est pas si grave et nous nous sommes finalement peu attardés dessus vu que le jeu est injouable de base.

Conclusion 4 /10 MythForce est un roguelike multi-joueurs au gameplay lent mais avec de belles promesses. Malheureusement, le jeu sur la Nintendo Switch est juste injouable, avec des ralentissements très prononcés, des bugs, et des graphismes très en deçà des autres versions. Pour trente euros, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin. LES PLUS Quatre personnages jouables

Quatre personnages jouables Un roguelike conçu pour être jouer à plusieurs

Un roguelike conçu pour être jouer à plusieurs De belles promesses

De belles promesses Une belle introduction LES MOINS Des personnages qui se ressemblent quand même un peu

Des personnages qui se ressemblent quand même un peu Injouable en solo

Injouable en solo Une calamité innommable à plusieurs

Une calamité innommable à plusieurs Bugs, ralentissements, écran noir…

Bugs, ralentissements, écran noir… Des graphismes qui piquent les yeux en mode docké

Des graphismes qui piquent les yeux en mode docké Trente euros Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0

Portage 0