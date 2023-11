Nous savons déjà que l’événement The Big Bang de Fortnite aura lieu le 2 décembre 2023 (voir l’annonce ici). Bien que nous ne sachions pas de quoi il s’agira, certaines rumeurs font état d’un contenu lié à la musique.

Cette rumeur est d’autant plus crédible depuis la découverte d’un interprète de renom caché dans le code source du jeu. Des dataminers ont réussi à découvrir un skin d’Eminem dans le jeu, et il existe également plusieurs variantes du rappeur. Une drôle de découverte qui laisse devrait vite trouver des réponses de manière officielle, l’événement n’étant plus très loin.

Pour les trois du fond qui ne le savent pas, Marshall Bruce Mathers III, mieux connu sous son nom de scène Eminem, est un rappeur, producteur, acteur et auteur-compositeur-interprète américain. Il est né le 17 octobre 1972 à Saint-Joseph, dans le Missouri. Eminem est largement considéré comme l’un des plus grands rappeurs de tous les temps. Il a remporté 15 Grammy Awards, 8 American Music Awards, 17 Billboard Music Awards, un Oscar, un Primetime Emmy Award et un MTV Europe Music Global Icon Award. En novembre 2022, Eminem a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame.

Eminem a grandi dans une famille pauvre à Détroit, Michigan. Il a commencé à rapper à l’adolescence et a sorti son premier album, Infinite, en 1996. L’album n’a pas été un succès commercial, mais il a attiré l’attention du producteur Dr. Dre. Dr. Dre a signé Eminem sur son label, Aftermath Entertainment, et a produit son deuxième album, The Slim Shady LP, qui est sorti en 1999. The Slim Shady LP a été un énorme succès commercial et critique. L’album a été certifié 4x Platine aux États-Unis et a remporté le Grammy Award du meilleur album rap. Eminem a continué à avoir du succès avec ses albums suivants, The Marshall Mathers LP (2000), The Eminem Show (2002), Encore (2004), Relapse (2009), Recovery (2010), The Marshall Mathers LP 2 (2013), Revival (2017), Kamikaze (2018), Music to Be Murdered By (2020) et Music to Be Murdered By – Side B (2020).

Eminem a par ailleurs connu un petit succès en tant qu’acteur. Il a joué dans plusieurs films dont le très bon 8 Mile (2002), mais aussi The Interview (2014) et l’infâme Venom (2018).