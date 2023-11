Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– .hack//G.U. Last Recode – $9.99 (prix de base : $49.99)

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $23.99 (prix de base : $59.99)

– 20XX – $6.99 (prix de base : $17.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base : $29.99)

– A Short Hike – $4.79 (prix de base : $7.99)

– Ace Angler: Fishing Spirits – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Ace Attorney Turnabout Collection – $19.99 (prix de base : $59.99)

– Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Akiba’s Trip: Undead & Undressed Director’s Cut – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Alien: Isolation – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– Ape Out – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Arcade Classics Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Strike Pack – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Baldur’s Gate + Baldur’s Gate II – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Baten Kaitos I & II HD Remaster – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Bayonetta 3 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Bayonetta Origins – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Bear and Breakfast – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– BurgerTime Party – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Burnout Paradise Remastered – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Cadence of Hyrule – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Cadence of Hyrule – $27.98 + Season Pass (prix de base : $39.98)

– Cadence of Hyrule Season Pass – $10.49 (prix de base : $14.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Carto – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Castlevania Advance Collection – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Castlevania Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Catherine: Full Body – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Civilization VI – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Contra Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Corpse Party – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Corpse Party: Blood Drive – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Cris Tales – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Cuphead + The Delicious Last Course – $19.43 (prix de base : $26.99)

– Curse of the Dead Gods – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Cursed to Golf – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Cyber Shadow – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Dark Souls: Remastered – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Dead Cells – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Deadcraft – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Deadly Premonition 2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Disco Elysium: The Final Cut – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Disney Dreamlight Valley – Ultimate Edition – $41.99 (prix de base : $69.99)

– Disney Magical World 2 – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Doom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon Ball: The Breakers Special Edition – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Dragon Quest Builders – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon Quest Builders 2 – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon Quest XI S – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Dusk – $13.99 (prix de base : $19.99)

– EA Sports FC 24 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Eldest Souls – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Enter the Gungeon – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Etrian Odyssey HD – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey II HD – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey III HD – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – $47.99 (prix de base : $79.99)

– Fae Farm – $44.99 (prix de base : $59.99)

– Fate/Extella Link: The Umbral Star – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Fate/Extella: The Umbral Star – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Fe – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Fight Crab – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Fire Emblem Engage + Expansion Pass – $71.98 (prix de base : $89.98)

– Fire Emblem Engage – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Fire Emblem Warriors: Three Hopes – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Forager – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Freedom Planet – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Gal Guardians: Demon Purge – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Gal Gun Returns – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Gal Metal – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Garden Story – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Ghost Song – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Ghost Trick – $19.99 (prix de base : $29.99)

– Ghostbusters: The Video Game Remastered – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Giga Wrecker Alt. – $3.74 (prix de base : $24.99)

– God Eater 3 – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– GrimGrimoire OnceMore – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Grindstone – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Gris – $4.24 (prix de base : $16.99)

– GTA: The Trilogy – $29.99 (prix de base : $59.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Guacamelee 2 Complete Edition – $5.62 (prix de base : $22.49)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Happy Game – $4.59 (prix de base : $13.13)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base : $39.39)

– Have a Nice Death – $16.66 (prix de base : $24.99)

– Heroland – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Hot Wheels Unleashed – $7.49 (prix de base : $49.99)

– Hotline Miami Collection – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Ikenfell – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Infernax – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Into the Breach – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Ion Fury – $6.24 (prix de base : $24.99)

– John Wick Hex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Just Dance 2024 Edition – $40.15 (prix de base : $59.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Kentucky Route Zero: TV Edition – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Kirby and the Forgotten Land – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Layton’s Mystery Journey DX – $23.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO 2K Drive – $29.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Bricktales – $14.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition – $20.99 (prix de base : $69.99)

– Life is Strange 2 – $15.99 (prix de base : $31.99)

– Life is Strange: Arcadia Bay Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Life is Strange: True Colors – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Little Nightmares I & II Bundle – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Live A Live – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Loop Hero – $5.24 (prix de base : $14.99)

– Loop8: Summer of Gods – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Lost in Random – $3.89 (prix de base : $29.99)

– Lost Words – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Luigi’s Mansion 3 + Multiplayer Pack Set – $46.98 (prix de base : $69.98)

– Luigi’s Mansion 3 – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Luigi’s Mansion 3 Multiplayer Pack – $6.99 (prix de base : $9.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $25.15 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition – $39.59 (prix de base : $89.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Melon Journey: Bittersweet Memories – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Mighty Switch Force Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Minecraft Legends – $19.99 (prix de base : $39.99)

– MLB The Show 23 – $9.99 (prix de base : $59.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Train First Class – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Moonlighter: Complete Edition – $4.34 (prix de base : $28.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Mr. Driller DrillLand – $4.79 (prix de base : $29.99)

– My Friend Pedro – $4.99 (prix de base : $19.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– MythForce – $20.09 (prix de base : $@9.99)

– N++ – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Neon White – $14.99 (prix de base : $24.99)

– New Super Lucky’s Tale – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base : $49.99)

– No Man’s Sky – $29.99 (prix de base : $59.99)

– No More Heroes – $13.99 (prix de base : $19.99)

– No More Heroes 2: Desperate Struggle – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Nobody Saves the World – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– OlliOlli World – $14.99 (prix de base : $29.99)

– OlliOlli: Switch Stance – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Pac-Man Museum+ – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 3 Portable – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Persona 4 Golden – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 5 Royal – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Strikers – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Portal Companion Collection – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Quake – $3.29 (prix de base : $9.99)

– Quake II – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Rabbids: Party of Legends – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Rad – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Raiden IV x Mikado Remix – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Rainbow Billy – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Raji: An Ancient Epic – $8.49 (prix de base : $24.99)

– Rayman Legends Definitive Edition – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Red Dead Redemption – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Redout 2 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Remothered: Broken Porcelain – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Remothered: Tormented Fathers – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Return to Monkey Island – $14.99 (prix de base : $24.99)

– River City Girls 2 – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Rock of Ages 2 – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Rogue Lords – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Roguebook – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Roki – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Ruined King: A League of Legends Story – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Rune Factory 3 Special – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Rune Factory 5 – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Sakuna: Of Rice and Ruin – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Samba de Amigo: Party Central – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base : $12.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.90 (prix de base : $14.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Columns II – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages G-LOC Air Battle – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Genesis Classics – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Senran Kagura Pinball – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Senran Kagura Reflexions – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Shantae: Risky’s Revenge – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Shin Megami Tensei V – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Shovel Knight Dig – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Sifu – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Skullgirls 2nd Encore – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Slay the Spire – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SNK Heroines – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Sol Cresta – $17.99 (prix de base : $39.99)

– Solar Ash – $23.99 (prix de base : $39.99)

– SolSeraph – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Frontiers – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Sonic Mania – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Origins Plus – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Superstars – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Soundfall – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base : $29.99)

– SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – $31.99 (prix de base : $39.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars Jedi Knight II – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base : $59.99)

– SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $5.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Quest – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Steins;Gate 0 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Steins;Gate Elite – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Steins;Gate: My Darling’s Embrace – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Streets of Rage 4 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Streets of Rogue – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Subnautica – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Super Dungeon Maker – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Super Mario Odyssey – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Surgeon Simulator CPR – $3.24 (prix de base : $12.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Tails of Iron – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Tales of Symphonia Remastered – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Tangle Tower – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – $34.99 (prix de base : $69.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade – $15.99 (prix de base : $19.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $15.99 (prix de base : $39.99)

– The House in Fata Morgana – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Last Campfire – $2.24 (prix de base : $14.99)

– The Mageseeker: A League of Legends Story – $17.99 (prix de base : $29.99)

– The Messenger – $4.99 (prix de base : $19.99)

– The Pathless – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Spirit and the Mouse – $11.99 (prix de base : $19.99)

– The Talos Principle – $4.49 (prix de base : $29.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $15.99 (prix de base : $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $23.99 (prix de base : $59.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Thumper – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Tinykin – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Torchlight II – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Torchlight III – $4.99 (prix de base : $4.99)

– Touhou: New World – $19.99 (prix de base : $24.99)

– Townscaper – $2.39 (prix de base : $5.99)

– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Trinity Trigger – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Tunic – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Ty the Tasmanian Tiger 2 HD – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Ultra Kaiju Monster Rancher – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Unpacking – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Unsighted – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Wavetale – $14.99 (prix de base : $29.99)

– We Love Katamari Reroll + Royal Reverie – $14.99 (prix de base : $29.99)

– West of Dead – $3.99 (prix de base : $19.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Wild Guns Reloaded – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Windjammers – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Windjammers 2 – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Wizard of Legend – $4.79 (prix de base : $15.99)

– Wolfenstein II: The New Colossus – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base : $19.99)

– World War Z – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Xenoblade Chronicles 2 + Torna: The Golden Country – $62.98 (prix de base : $89.98)

– Xenoblade Chronicles 2 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Xenoblade Chronicles 2: Torna: The Golden Country – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Yoshi’s Crafted World – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Ys Origin – $5.89 (prix de base : $19.99)

– Zelda: Link’s Awakening – $41.99 (prix de base : $59.99)