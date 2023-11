Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 20 au 26 novembre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 98.311 / 413.010 (-69%)

02./03. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 62.896 / 1.088.717 (+24%)

03./02. [NSW] Super Mario RPG <RPG> (Nintendo) {2023.11.17} (¥5.980) – 54.321 / 355.655 (-82%)

04./08. [NSW] WarioWare: Move It! <ETC> (Nintendo) {2023.11.03} (¥4.980) – 11.271 / 64.682 (+7%)

05./14. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 10.510 / 965.317 (+59%)

06./04. [NSW] Hogwarts Legacy # <RPG> (WB Games) {2023.11.14} (¥7.980) – 9.345 / 57.062 (-80%)

07./17. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.058 / 5.548.088 (+40%)

08./20. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.858 / 3.317.981 (+50%)

09./07. [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name <ADV> (Sega) {2023.11.09} (¥5.400) – 6.253 / 77.922 (-46%)

10./18. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 6.070 / 7.583.926 (+29%)

Ventes consoles :

LA Nintendo Switch grimpe à nouveau cette semaine et se prépare pour le rush de Noël, ce qui n’est pas trop le cas de la Ps5 qui sombre encore malgré la sortie récente de la version Slim qu’il ne faut surtout pas nommer PS5 Slim.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 71.684 | 65.555 | 156.127 | 3.627.269 | 4.157.517 | 31.351.316 | | PS5 # | 59.235 | 62.912 | 50.920 | 2.375.097 | 968.082 | 4.752.486 | | XBS # | 2.133 | 3.126 | 11.939 | 134.376 | 264.340 | 532.771 | | PS4 # | 2.080 | 646 | 2.220 | 66.711 | 9.140 | 9.484.478 | | 3DS # | 33 | 22 | 65 | 2.949 | 9.988 | 24.600.846 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 135.165 | 132.261 | 221.271 | 6.206.402 | 5.409.067 | 71.914.557 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 49.833 | 51.282 | 45.530 | 2.060.361 | 865.053 | 4.120.306 | | PS5DE | 9.402 | 11.630 | 5.390 | 314.736 | 103.029 | 632.180 | | XBS X | 1.834 | 2.937 | 2.908 | 66.586 | 98.257 | 238.997 | | XBS S | 299 | 189 | 9.031 | 67.790 | 166.083 | 293.774 | |NSWOLED| 49.380 | 47.620 | 99.863 | 2.566.102 | 2.411.574 | 6.138.114 | | NSW L | 13.364 | 10.893 | 23.338 | 492.446 | 583.083 | 5.596.140 | | NSW | 8.940 | 7.042 | 32.926 | 568.721 | 1.162.860 | 19.617.062 | | PS4 | 2.080 | 646 | 2.220 | 66.711 | 9.140 | 7.908.755 | |n-2DSLL| 33 | 22 | 65 | 2.949 | 9.988 | 1.205.901 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+