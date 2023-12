The Legend of Zelda : Tears of Kingdom est sorti depuis un bon moment, toutes les spéculations se tournent vers la suite de la série acclamée par la critique.

Dans une nouvelle interview accordée à Game Informer, le producteur de la série, Eiji Aonuma, a clairement indiqué que, quelle que soit la forme que prendra le prochain jeu, il est peu probable qu’il s’agisse d’une suite directe à Tears of the Kingdom.

Dans cette même optique où vous avez confirmé, plus tôt cette année, qu’il n’y aurait pas de DLC pour Tears of the Kingdom parce que vous avez déjà accompli tout ce que vous vouliez accomplir avec ce jeu, avez-vous exclu l’idée d’une autre suite directe ?

EA : [Rires] Ce serait la suite d’une suite, ce qui devient un peu fou quand on y pense ! Mais comme je l’ai déjà dit, avec Tears of the Kingdom, nous voulions nous appuyer sur le monde que nous avions créé avec Breath of the Wild et épuiser toutes les possibilités de ce monde. Je pense qu’il s’agit – pour utiliser un terme un peu particulier – d’une apothéose, ou de la forme finale de cette version de The Legend of Zelda. À cet égard, je ne pense pas que nous ferons une suite directe à un monde tel que celui que nous avons créé.

