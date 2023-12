NIS America lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch. La plupart de ces rabais seront disponibles jusqu’au 18 démcebre 2023.Les promotions sont sur l’eShop US (sauf Crystar chez nous), si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Crystar – $29.99 (prix de base: $49.99), aussi chez nous à 34€99.

– Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Process of Elimination – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Raiden III x Mikado Maniax – $22.49 (prix de base: $29.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails to Azure – $27.99 (prix de base: $39.99)

– void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Ys IX: Monstrum Nox – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Ys VIII: Lacrimosa of Dana – $19.99 (prix de base: $39.99)