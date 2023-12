Shuji Utsumi, co-chef des opérations de SEGA et PDG de SEGA of America, en a dit un peu plus sur le nouveau reboot de Jet Set Radio qui a été présenté aux Game Awards la semaine derrière.

Dans une interview accordée au Washington Post, le PDG a déclaré qu’un certain nombre de développeurs du jeu original travaillent actuellement sur le reboot de Jet Set Radio et qu’ils essaieront d’évoquer « l’esprit nerveux et rebelle » de l’original.

Voici ce qu’il a déclaré au Washington Post :

Le concept de jeux comme « Jet Set Radio » est avancé. Les créateurs originaux sont à nouveau impliqués, et le moment est venu », a-t-il déclaré. « C’est une bonne période où les gens peuvent apprécier toutes sortes de concepts.

Shuji Utsumi, PDG de SEGA of America

