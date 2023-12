L’éditeur Rainy Frog et le développeur Score Studios ont annoncé Piczle Cross : Story of Seasons sur Switch et PC (Steam). Le jeu sera lancé le 27 février 2024 en anglais, français, italien, allemand, espagnol, japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Profite d’un moment de détente et laisse-toi séduire par le charme bucolique de Story of Seasons tout en stimulant tes neurones avec des puzzles classiques. Villageois, célibataires, outils, cultures, animaux et améliorations apparaissent sous forme de logigraphes pour d’innombrables heures de réflexion ! Avec 350 puzzles puisant dans divers éléments de Story of Seasons, tu vas pouvoir te mettre au vert et te creuser les méninges ! Termine les puzzles pour faire avancer les saisons, développer ta ferme, faire apparaître du bétail et faire pousser tes cultures. 5 collages de puzzles à débloquer mettent à l’honneur les festivals de Story of Seasons en combinant des douzaines de logigraphes pour former une image plus grande.

Fidèle à la tradition, Piczle Cross: Story of Seasons te propose une ribambelle d’options pour une séance de réflexion sur mesure. Selon tes envies, tu pourras masquer le minuteur, faire corriger tes erreurs, définir le thème de ton choix, personnaliser l’affichage des conditions validées… Joue comme il te plaît !

Si tu termines certains puzzles, tu auras accès à de nouvelles entrées dans l’almanach du jeu qui compte plus de 100 pages. C’est l’occasion de rendre hommage aux animaux et aux personnages des jeux Story of Seasons !

Les statistiques et les succès te permettent de suivre ta progression. Recommence un puzzle pour améliorer ton temps ou affûte tes compétences en désactivant certaines aides.