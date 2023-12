ASTLIBRA Revision est le jeu d’un seul homme et le fruit de plus de quinze années de dur labeur. Ce ARPG est développé par KEIZO, un développeur japonais, qui a réalisé une première monture d’ASTLIBRA avant de voir des illustrateurs connus comme Shigatake venir l’aider pour une version révisée. C’est celle-ci qui nous est présentée aujourd’hui sur la Nintendo Switch. ASTLIBRA Revision est disponible sur l’eShop depuis le 16 novembre 2023 au prix de vingt-et-un euros.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un très bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à ASTLIBRA Revision.

Un jeu fait avec passion

Dans ASTLIBRA Revision, nous incarnons un personnage qui, tout petit, a vu un évènement tragique le séparer de son amie de toujours. Seul et abandonné, celui-ci est alors recueilli par Karon, un corbeau parlant qui va devenir notre acolyte.

Désireux de retrouver cette amie d’enfance, nous allons errer pendant huit longues années sans voir la moindre présence humaine. C’est alors que nous rencontrons Gau, un homme à la chevelure rouge qui nous informe qu’il n’y a effectivement personne à plusieurs kilomètres à la ronde. Et pourtant, quelques minutes plus tard, nous tombons sur un village rempli de vie…

ASTLIBRA Revision est un ARPG. Nous sommes dans un univers en 2D avec des décors jonchés de monstres. Nous avons une arme, une petite brindille de bois au début, et nous allons pouvoir frapper sur tout ce qui bouge.

Le gameplay est un peu complexe à assimiler, donc préparez-vous, cela va prendre quelques paragraphes pour tout vous expliquer.

Déjà, nous incarnons notre personnage qui peut frapper sur les monstres. Il y a plusieurs combos possibles en fonction de la direction du joystick. Attaquer un monstre, en plus de le blesser, nous permet de charger des points magiques.

Ces derniers nous permettent d’utiliser des capacités surpuissantes que nous débloquons au fil de l’aventure. Une permet de faire apparaître un dragon crachant du feu, une autre de vriller sur l’adversaire, etc.

Tuer des monstres nous rapporte de l’expérience. En montant de niveau, vous pourrez améliorer vos statistiques (vie, agilité, attaque, etc.). Les monstres donnent aussi du loot, un élément qui va devenir indispensable dans votre aventure.

Un gameplay vraiment complet

Ce loot permet de crafter de l’équipement pour devenir plus fort. Il y a beaucoup de choix même si finalement les armes sont classées en fonction de leur puissance, et nous allons forcément être intéressés par l’équipement le plus fort. Il y a plusieurs types d’épées qui s’utilisent soit à une main avec un bouclier, soit avec à deux mains. Il y a aussi des armes à distance à débloquer, comme l’arc et le boomerang. Il y a aussi une armure et des anneaux.

Les monstres nous rapportent aussi des gemmes de couleur qui vont nous permettre d’améliorer nos statistiques ainsi que de débloquer de nouvelles capacités.

Nous débloquerons une sorte de balance qui nous donne des pouvoirs. Pour fonctionner, nous devons placer dessus des objets de notre inventaire. Ces derniers ont une valeur numérique et ont des pouvoirs spécifiques. Nous devons réussir à mettre des objets de valeur identique de chaque côté de la balance afin de bénéficier de tous les pouvoirs possibles.

Nous pouvons crafter des objets et nous pouvons aussi maîtriser nos sorts et nos équipements pour les rendre plus puissants. Pour conclure sur cet éventail très complet, nous avons des points de talent qui permettent d’acquérir de nouvelles compétences. Nous pourrons par exemple voir les points de vie des ennemis ou faire un double-saut. Ces points sont modifiables à tout moment.

Le gameplay, manette en main, est complexe, pas forcément très original, mais il est efficace. Chaque zone a ses propres monstres et variantes et nous avons aimé la partie action, même si elle manquait par moment de précision.

Toutes les possibilités sont très agréables, cependant le système de loot pourra frustrer les joueurs qui devront enchaîner les combats pour crafter les objets de leur rêve.

Une histoire très bavarde qui met du temps à démarrer

ASTLIBRA Revision est un jeu très bavard avec une très forte dominance narrative. Nous suivons une seule quête principale et chaque mission nous amène à énormément de dialogues.

L’histoire est intéressante même si elle ne démarre que réellement à partir du chapitre 3, ce qui représente pour nous déjà six heures de jeu. Avant, nous nous ennuyions un peu avec un personnage prêt à aider n’importe quel inconnu qui le demande mais qui n’avance pas réellement dans son objectif.

Le récit est coupé par épisodes et certains sont inégaux, que ce soit dans la narration ou la difficulté. Nous nous sommes parfois retrouvés avec des monstres aux niveaux bien supérieurs d’un épisode à l’autre.

Dans les points négatifs, il y a aussi des énigmes à résoudre qui peuvent être très frustrantes. Heureusement, il existe toutes les réponses possibles sur Internet (et nous voyons que d’autres joueurs ont été frustrés). Par exemple, nous devons à un moment ouvrir une porte, et pour cela, il faut trouver une clé.

Cependant, le seul indice que nous avons est une lettre laissée par un gobelin qui indique qu’il a lancé la clé à un endroit aléatoire de la carte pour que personne ne la trouve. Nous cherchons une heure, deux heures aux alentours (avec des monstres qui reviennent à chaque point de sauvegarde), mais nous ne trouvons toujours rien.

Un sentiment de perdition par moment

Finalement, le gobelin aura laissé la clé à l’extrémité de la carte, bien loin du message laissé au sol… Nous aurions préféré avoir des indices qui nous indiquaient qu’il fallait aller dans une autre zone plutôt que de tourner en rond sans savoir quoi faire.

Il n’y a d’ailleurs aucun moyen de retrouver la quête en cours (ou alors nous ne l’avons pas trouvé en fouillant longuement dans les menus), ce qui peut nous laisser dans le flou. Il suffit de mal lire un dialogue, de louper une information, et nous nous retrouvons alors totalement perdus et seul Internet arrive à nous sauver.

Malgré tout ces défauts, ASTLIBRA Revision est un jeu conséquent, au gameplay complet, et les fans de ARPG trouveront leur compte dans cette aventure dont nous sentons l’amour et la passion du développeur pour sa création.

Le jeu n’est pas traduit en français et il faudra un très bon niveau pour suivre les innombrables dialogues du jeu. La durée de vie, pour vingt-et-un euros, est colossale. Tout dépend de votre rythme, de votre niveau, mais aussi de la difficulté que vous choisissez, mais vous en aurez pour au minimum trente heures.

Les graphismes ne sont pas très beaux au premier coup d’œil mais le tout est finalement cohérent et si certains monstres ne sont pas inspirés, les décors finissent par nous convaincre dans son ensemble.

La bande-son est réussie avec des morceaux vraiment sympathiques, mais malheureusement, elle devient très rapidement répétitive. Au bout d’une heure dans la même zone, nous commençons même à en avoir marre.

Conclusion 7.5 /10 Difficile de juger un jeu comme ASTLIBRA Revision qui est fait avec autant d’amour et de passion. Ce ARPG propose un gameplay peu original mais très complet ainsi qu’une durée de vie colossale. L’histoire est intéressante mais très longue à démarrer et totalement en anglais. C’est un jeu avec ses défauts qui mérite cependant le coup d’œil. LES PLUS Un gameplay vraiment complet

Un gameplay vraiment complet Un jeu fait avec passion

Un jeu fait avec passion Une durée de vie colossale

Une durée de vie colossale De bonnes musiques

De bonnes musiques Un ensemble graphique cohérent

Un ensemble graphique cohérent Certains passages scénaristiques LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française Pas très original

Pas très original Une bande-son qui devient répétitive

Une bande-son qui devient répétitive Des quêtes parfois peu claires

Des quêtes parfois peu claires Très bavard, parfois trop

Très bavard, parfois trop Une histoire qui démarre lentement Détail de la note Durée de vie / Prix 0

Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0