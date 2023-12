Après une belle année et un beau dernier mois, le mois de janvier ouvre l’année avec déjà de belles sorties sur notre console hybride !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en décembre 2023, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Another Code: Recollection (19 janvier)

Menez l’enquête pour découvrir la vérité au fil de deux aventures pleines de mystères et entièrement améliorées dans Another Code: Recollection sur Nintendo Switch. Résolvez des énigmes, rassemblez des indices et levez le voile sur le passé d’Ashley Mizuki Robins pour découvrir la vérité sur ses parents à travers deux aventures. Faites voile vers l’île de Blood Edward dans Mémoires doubles, puis découvrez les environs de Lake Juliet dans Les Portes de la mémoire, la suite qui se déroule deux ans plus tard.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (25 janvier)

Les aventures légales d’Apollo Justice reprennent ! Accompagnez l’avocat junior Apollo Justice et son mentor, le légendaire Phoenix Wright, dans cette collection de 3 jeux ! Ce titre inclut les 14 épisodes de « Apollo Justice: Ace Attorney », « Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies » et « Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice », ainsi que les 2 épisodes spéciaux sortis précédemment en contenu téléchargeable, pour un total de 16 épisodes !

Prince of Persia: The Lost Crown (15 janvier)

Plongez au cœur d’un jeu de plateforme d’action-aventure palpitant se déroulant dans un monde inspiré de la mythologie perse où vous manipulerez les limites du temps et de l’espace. Incarnez Sargon et passez du statut d’épéiste prodige à celui de légende au fur et à mesure que vous maîtrisez les techniques de combat acrobatique et débloquez ainsi de nouveaux pouvoirs temporels et des capacités uniques.

Neptunia: Sisters VS Sisters (23 janvier)

Dans Neptunia: Sisters VS Sisters, vous incarnez les aspirantes au statut de déesse, menées par Nepgear, qui s’éveillent après deux longues années de sommeil pour découvrir que Gamindustri a été renversée par la menace du phénomène Trendi. Pendant leur absence, les habitants de Gamindustri (alors incapables de quitter leur foyer à cause des monstres qui rôdent dehors) se sont mis à utiliser un nouvel appareil, le rPhone, pour communiquer entre eux. Vous devez à présent travailler main dans la main avec vos amis (qu’ils soient nouveaux ou de longue date) pour empêcher la destruction du Gamindustri que nous connaissons !

Combo en puissance ! – En parcourant Gamindustri, vous rencontrerez des multitudes d’ennemis à combattre ! Servez-vous de vos combos pour enchaîner vos attaques ensemble en temps réel. Prenez le contrôle du champ de bataille dans ce système de combat unique qui mélange la tactique et l’action !

Portez les couleurs de Planeptune avec 2 nouveaux personnages jouables – Au cours du jeu, vous découvrirez tout un tas d’accessoires amusants à mettre sur les membres de votre équipe. Prenez une photo grâce au mode Photo et utilisez la nouvelle fonctionnalité « style Manga », exclusive à la sortie du jeu sur Nintendo Switch™. Dès le début du jeu, incarnez des personnages créés par deux développeurs de jeux de légende : Higurashi (créée par Ryukishi07) et Shanghai Alice (créée par ZUN). La version Nintendo Switch propose également deux nouveaux personnages jouables exclusifs : Maho et Anri !

Entendez-vous les gens chirper ? – Après la dévastation causée par le phénomène Trendi, la grande majorité de la population s’est tournée vers le rPhone pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, y compris la communication. Au cours de votre périple, connectez-vous au réseau social Chirper pour accepter diverses quêtes annexes proposées par des personnes dans le besoin et obtenir des récompenses spéciales !

Jeu d’association – Vous pouvez avoir trois membres de votre équipe en même temps sur le champ de bataille. Associez vos membres d’équipe à un partenaire pour augmenter leurs statistiques et leur accorder des bonus élémentaires. Plus leur lien est fort, plus les bonus seront importants !

Eastward: Octopia (31 janvier)

Sam et John démarrent une nouvelle vie dans un village de montagne reculé. Travaillez la terre, occupez-vous du bétail, et concoctez de bons petits plats pour des amis familiers… mais aussi étrangement différents. Savourez une vie tranquille dans cette simulation de ferme tout en pixels. Eastward: Octopia fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.

N’oubliez pas qu’Eastward : Octopia est une aventure distincte et les joueurs n’ont pas besoin d’avoir terminé le jeu principal pour accéder au DLC. Mais, il se trouve dans le menu principal, vous aurez donc toujours besoin du jeu pour y accéder. Le prix du DLC est fixé à 5,99 $ / 4,99 £ / 5,89 €.

Sam et John repartent à l’aventure ! Dans cette sympathique simulation de travail à la ferme à l’histoire passionnante, les joueurs pourront cultiver des produits agricoles, élever du bétail et transformer un champ de foire à l’abandon en village prospère grâce à l’aide des personnages hauts en couleur d’Eastward. Dans un univers parallèle où le temps et l’espace n’ont plus d’emprise, Sam et John se sont retirés dans un coin tranquille au milieu de nulle part pour y démarrer une nouvelle vie. C’est à Octopia qu’ils ont décidé d’investir toutes leurs économies dans une ferme délabrée en manque d’amour.

Déchaînez votre créativité culinaire grâce aux bons ingrédients de la ferme tout frais pour réaliser de délicieuses recettes. Les meilleures sont regroupées dans le grand livre de cuisine de John, qui détaille un large éventail de nouveaux ingrédients à découvrir. Faites déguster de bons petits plats à Sam et à vos nouveaux voisins, et entamez ensemble un voyage au pays des saveurs de Octopia.

Transformez un parc d’attractions abandonné en communauté prospère en bâtissant et en retapant boutiques et maisons. À mesure que Octopia s’agrandira, d’autres visages familiers viendront mettre un peu de couleur dans le paysage, dont certains pourraient même décider de poser leurs valises pour de bon ! De leur côté, vos nouveaux voisins amélioreront le quotidien de la ferme grâce à des objets et des technologies bien utiles ! Il est temps de faire – à nouveau – la connaissance de vos voisins. Cassez la graine avec de vieux amis ou des petits nouveaux dans un monde tranquille plein de pixels. À Octopia, pas de miasme ni de péripéties : seulement de bons moments passés ensemble à partager des délices culinaires et à travailler dur vers un projet commun. Les gourmets et les voyageurs en manque de campagne n’hésiteront pas à venir de loin. Pourtant, même dans ces terres tranquilles, de secrets sont là, tapis dans l’ombre, attendant d’être mis au jour…

UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes (25 janvier)

Le Sys:Celes avance vers sa destruction; l’apocalyptique Immortalize approche. Le dernier chapitre de la Hollow Night s’ouvre. La fin aura lieu lors de cette Night Finale… Le tout dernier et second volet de la série de jeux de combat en 2D de style animé. « UNDER NIGHT IN-BIRTH » !

Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2 (24 janvier)

Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2 est un jeu vidéo sorti en 1987, développé et édité par Taito. Il s’agit de la suite du célèbre jeu Bubble Bobble et a été conçu par Fukio Mitsuji. L’action de Rainbow Islands se déroule dans un univers coloré et enchanteur, offrant une expérience de jeu distincte par rapport à son prédécesseur.

Le jeu met en scène les deux dragons protagonistes, Bub et Bob, qui, après avoir été transformés en enfants humains à la fin de Bubble Bobble, doivent à présent parcourir une série d’îles suspendues pour sauver leurs amies capturées. Les îles sont organisées verticalement, et le gameplay se déroule de bas en haut.

La principale mécanique de jeu repose sur l’utilisation de l’arc-en-ciel. Les joueurs peuvent créer des arcs-en-ciel pour escalader les plateformes, bloquer les ennemis et collecter des objets. La précision et la stratégie dans l’utilisation de cette capacité sont cruciales pour progresser efficacement à travers les niveaux.

Chaque île dans le jeu représente un monde distinct, avec son propre thème visuel et ses défis uniques. Les ennemis varient d’une île à l’autre, et chaque île se termine par un affrontement contre un boss. La variété des environnements et des adversaires contribue à maintenir un niveau élevé d’intérêt tout au long du jeu.

Les niveaux sont également conçus pour encourager l’exploration et la découverte de secrets. Les objets bonus, les power-ups et les points sont disséminés à travers les îles, incitant les joueurs à rechercher des itinéraires alternatifs et à améliorer leurs compétences.

Rainbow Islands est réputé pour sa bande sonore entraînante composée par Hisayoshi Ogura. Les mélodies joyeuses et mémorables ajoutent à l’atmosphère ludique du jeu.

Le jeu a été initialement développé pour les bornes d’arcade, mais il a été adapté sur plusieurs plates-formes, y compris les consoles de salon et les ordinateurs personnels.

Pan’orama (11 janvier)

Bienvenue dans Pan’orama, le jeu de simulation de puzzle relaxant qui vous permet de créer des paysages à couper le souffle en utilisant différents types de tuiles. Dans Pan’orama, vous serez transporté dans un monde de beauté et de tranquillité, où vous pourrez faire une pause dans le stress de la vie quotidienne et profiter de la musique relaxante, de l’ambiance paisible et surtout, des vues apaisantes de votre propre création.

Plongez-vous dans un monde tranquille et laissez votre créativité s’exprimer librement en explorant les possibilités infinies de combiner des tuiles et des structures pour former des paysages uniques et fascinants. Compléter des quêtes et créer des biomes vous permettra de débloquer et de placer des structures qui élargiront vos possibilités créatives, ainsi que de vous rapporter des points supplémentaires.

Dans Pan’orama, vous découvrirez un large éventail de structures, chacune ayant ses propres capacités uniques qui amélioreront votre processus de création de paysages. Que vous vouliez créer une forêt sereine entourant un pavillon de forestier, un océan sans fin rempli de geysers ou une ville animée remplie de bâtiments uniques, les possibilités sont infinies.

Bien que Pan’orama soit conçu pour être une expérience relaxante et apaisante, il offre également de nombreux défis pour les joueurs qui veulent tester leurs compétences et pousser leur créativité au niveau supérieur. Vous pouvez concurrencer d’autres joueurs en battant leurs scores élevés et créer des paysages encore plus impressionnants. Que vous souhaitiez vous détendre avec un jeu de puzzle relaxant ou vous pousser à atteindre de nouveaux sommets, Pan’orama a quelque chose pour tout le monde.

Et si vous avez besoin d’une pause dans la création de paysages époustouflants, pourquoi ne pas prendre un moment pour caresser les chats et autres animaux mignons qui se promènent dans vos créations. Les habitants de ce monde coloré apprécieront sûrement de l’attention et des câlins!

Plongez-vous dans le jeu et laissez votre esprit vagabonder pendant que vous créez votre propre petit monde beau et apaisant. Avec des tons doux et des paysages magnifiquement conçus, Pan’orama offre une expérience immersive qui vous permettra de vous évader complètement de la réalité et de vous détendre. Libérez votre créativité et voyez ce que vous pouvez créer – la seule limite est votre imagination!

Cynthia: Hidden in the Moonshadow (10 janvier)

Un jeu d’aventure et d’infiltration à la 3e personne centré sur l’histoire de la Chasseuse d’Ombrelune : Cynthia Stranborg. Prenez le contrôle de la jeune adepte et apprenez de nouvelles compétences d’infiltration au cours de votre voyage. Découvrez ce qui s’est passé dans votre village natal et suivez le chemin de votre choix pour sauver ceux que vous aimez le plus. Voyagez à travers la Vallée de Tesana pour trouver un artéfact caché afin d’améliorer votre arc. Le Pouvoir Obscur vient du nord. Vous devez détruire la source de ce pouvoir avant qu’il ne soit trop tard. Vous êtes la dernière personne à pouvoir atteindre cette destination. Vous devez au moins essayer, pour vos proches !

Arcade Tycoon (25 janvier)

Construisez de superbes centres d’arcade, achetez une gamme de machines d’arcade et gérez du personnel gênant dans ce jeu de gestion de simulation coloré et humoristique.

Campagne de 12 niveaux.

Mode bac à sable avec mode entièrement verrouillable et personnalisation.

Plus de 400 machines d’arcade différentes, VR, tables de hockey, machines modernes, consoles, manèges, objets, décorations à placer et bien plus encore !

Mises à niveau approfondies du personnel !

Boutique de cadeaux et installations pour les clients.

Zones thématiques Wild West, Future Zone, Pirates et décorations Spocky d’Halloween.

Turnip Boy Robs a Bank (18 janvier)

P’tit Navet est prêt à commettre de nouveaux crimes dans ce jeu d’action-aventure humoristique aux éléments de roguelite. Cette fois-ci, notre criminel endurci fait équipe avec le redoutable Gang de la saumure pour planifier et exécuter le casse le plus bizarre de tous les temps ! Prenez des otages, volez des objets précieux et explorez les profondeurs sombres et le passé de la Banque botanique. Pour réussir le casse parfait, vous devrez acheter des outils loufoques et dangereux sur le dark web, y compris une pioche en diamant, du C4 et un brouilleur radio. Mais la vie d’un braqueur n’est jamais facile, alors préparez-vous à des fusillades intenses avec les agents de sécurité, la police, des équipes d’intervention d’élite et autres.

Une aventure solo palpitante où vous allez cambrioler des banques, faire des achats sur le dark web et combattre les flics.

Éléments de roguelite pour une action palpitante.

Explorez et pillez la plus grosse banque que vous navet jamais vue.

Une panoplie d’armes loufoques à trouver dans la banque.

Affrontez tous ceux que la banque met sur votre chemin dans des fusillades intenses, des agents de sécurité aux équipes de légumes d’intervention d’élite !

Des tas de personnages comestibles farfelus, certains que vous connaissez déjà et des nouveaux qui ont leurs propres histoires et problèmes.

Collectionnez des chapeaux et des cassettes pour écouter de nouvelles pistes qui déchirent.