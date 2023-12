Pocket Quest est le troisième du nom. Il y a déjà eu deux jeux sans aucun rapport avec celui que nous vous présentons. Le premier était un RPG idle sorti sur téléphone et le deuxième un jeu de bataille automatique. Pocket Quest, lui, est un jeu de puzzle type match 3 avec une pointe de RPG développé par les polonais de SQRT3 (racine carrée de trois) et édité par QubicGames. Il est disponible depuis le 25 décembre 2023 sur l’eShop au prix d’huit euros.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Pocket Quest.

Un jeu à huit euros qui fait moins bien que les free-to-play

Pocket Quest est un puzzle game de type match 3. Le principe est simplissime. Nous enchainons les niveaux et notre objectif est de réussir à combiner trois mêmes objets afin de tuer les ennemis qui se présentent face à nous.

Faire disparaître des objets permet de les stocker. Une fois que nous avons suffisamment d’objets en réserve, nous pouvons utiliser des armes qui consommeront ces derniers et frapperont l’ennemi. Il y a aussi des blocs qui permettent de frapper directement l’adversaire.

Les ennemis nous attaquent aussi. Il y a les ennemis qui vont attaquer automatiquement tous les X tours, et ceux qui vont utiliser notre propre grille pour nous attaquer. Pour les monstres de cette deuxième catégorie il faudra alors faire preuve de ruse, car les adversaires utiliseront les puissants combos que nous préparons.

Une fois que l’ennemi est mort, le niveau est terminé, nous gagnons de l’expérience et une pièce d’équipement. Cette dernière est la plupart du temps inutilisable et nous n’aurons pas d’autres choix que de la jeter en échange d’un peu d’expérience.

Il y a des armes, des boucliers et des artefacts. Ils ont tous un effet différent. L’épée va par exemple nous permettre d’augmenter notre défense, l’arc de tirer des flèches gelées ou enflammées… Certains ont des bonus passifs. C’est la même chose pour les boucliers et les artefacts. Cette partie RPG est assez basique mais permet de varier un tout petit peu l’expérience.

Il y au total soixante-cinq niveaux qui ont peu ou prou de variété dans leur gameplay. Parfois il y aura des cases gelées pour faire perdre un tour à notre ennemi, des cases enflammées pour leur faire perdre un nombre de PV à chaque tour, ou encore des boules qui bloquent les cases.

Et sinon ? C’est à peu près tout ce que Pocket Quest propose. Vous avez bien une histoire, une sorte de fil rouge avec des vikings, mais ce dernier n’est qu’un prétexte pour faire des blagues vues et revues.

Le gameplay, si vous aimez les puzzles de ce type, vous plaira assurément. Cependant, une autre question viendra alors à vous : pourquoi dépenser huit euros alors qu’une multitude de free-to-play existe et propose un gameplay plus conséquent, plus original et bien plus addictif ?

Quelques bugs et pas de tactile

C’est toute la problématique de Pocket Quest qui fait exactement comme les autres jeux, voire moins bien, pour un prix finalement assez élevé par rapport au contenu. Car soixante-cinq niveaux pour huit euros, c’est assez cher payé.

De plus, le jeu n’est pas très maniable et il y a parfois quelques imprécisions incompréhensibles : pourquoi le jeu nous décale par moment de plusieurs blocs d’un coup ? Nous tournons régulièrement en rond avec notre joystick afin d’atteindre la case souhaitée.

Il y a aussi eu des bugs en notre faveur, nous permettant de jouer deux objets à la suite et c’est grâce à ça que nous avons réussi rapidement à avancer dans l’aventure. Sans ce bug, la difficulté est parfois trop élevée et nous aurait forcés à répéter les niveaux indéfiniment afin de gagner de l’expérience.

Autre point négatif, et pas des moindres, mais Pocket Quest n’est pas tactile en mode portable. Il existe aujourd’hui une pléiade de jeux qui proposent cette option sincèrement bien plus confortable que la manette pour ce genre de jeux.

Pocket Quest n’est pas traduit, et en temps normal, ce n’est pas dérangeant, mais comme ce dernier possède de petites saynètes, il faut au minimum un niveau moyen en anglais pour les comprendre.

Les graphismes ne sont pas très jolis. Les orcs et les personnages manquent de personnalité et ne sont pas très beaux à voir. Ce n’est cependant pas le plus important. La bande-son n’est pas non plus le point fort du jeu. Il y aussi un mode multijoueur pour défier ses amis.

Conclusion 4 /10 Pocket Quest est un puzzle game pas très passionnant. Pour huit euros, le jeu propose du match 3 sans originalité et qui apporte même moins de contenu que tous les free-to-play qui traînent sur téléphone. Il n’y a pas de tactile et le jeu n’est pas traduit en français. Difficile de vous recommander le jeu dans ces conditions. LES PLUS Un gameplay toujours aussi efficace

Un gameplay toujours aussi efficace Soixante-cinq niveau LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française Pas très original

Pas très original Des bugs

Des bugs Huit euros : un peu cher pour ce que ça propose

Huit euros : un peu cher pour ce que ça propose Les graphismes et la bande-son ne sont pas très intéressants

Les graphismes et la bande-son ne sont pas très intéressants Une difficulté liée au RPG qui peut frustrer Détail de la note Durée de vie / Prix 0

Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0