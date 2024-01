Magicarpe (Léviator) sera disponible dans Pokemon Unite à partir du 25 janvier 2024.

Fidèle à la palette de mouvements du Pokemon, Magicarpe utilisera Trempette. Nous n’avons pas encore tous les détails, mais lorsqu’une jauge sera remplie, il évoluera en Léviator. Plus d’informations devraient suivre à l’approche du 25 janvier.

Magicarpe, un Pokémon emblématique de la franchise, est reconnu pour sa réputation quelque peu comique en raison de ses capacités limitées et de sa faiblesse apparente. Introduit dans la première génération de jeux Pokémon, Magicarpe est un Pokémon de type Eau. Ses grands yeux expriment souvent une sorte de confusion ou d’absence, ce qui ajoute à son charme unique.

En dépit de sa réputation de Pokémon faible, Magicarpe est célèbre pour son potentiel évolutif incroyable. Au niveau 20, il évolue en Léviator, un Pokémon de type Eau et Vol puissant et redouté, marquant ainsi une transformation spectaculaire de faiblesse en force. Cette évolution est souvent vue comme une métaphore de la persévérance et de la croissance. Dans les jeux, Magicarpe est connu pour sa capacité limitée à utiliser des attaques efficaces, avec « Trempette » étant l’une de ses seules capacités dans les premiers niveaux. « Trempette » est célèbre pour être une attaque qui ne fait absolument rien, ce qui a valu à Magicarpe un statut culte parmi les fans.