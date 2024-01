Bio Inc : Redemption est un simulateur biomédical complexe dans lequel vous prenez des décisions de vie ou de mort. Créez la maladie ultime pour faire souffrir votre victime ou incarnez le chef d’une équipe médicale qui essaie de guérir ses patients.

Klabater, en partenariat avec le développeur original DryGin Studios, a annoncé son intention de porter Bio Inc : Redemption sur Nintendo Switch. Bio Inc : Redemption est un jeu de simulation et de stratégie réaliste dans lequel les joueurs doivent prendre des décisions de vie ou de mort. Il y a dix-huit cas différents à traiter, et il semble que vous puissiez aider vos patients – ou emprunter un chemin sombre dans la direction opposée.

Avec plus de 600 véritables maladies, symptômes, tests de diagnostic, traitements et autres problèmes de santé, Bio Inc.: Redemption est terriblement réaliste. Il vous captivera pendant des heures, en vous faisant entrer dans un monde microscopique d’une ampleur épique ! Suite du succès mondial sur mobile Bio Inc. (apprécié par plus de 15 millions de joueurs), Bio Inc.: Redemption a été totalement reconçu pour devenir le simulateur médical le plus réaliste et le plus stupéfiant visuellement.

CHOISISSEZ VOTRE CAMP

Bio Inc.: Redemption inclut deux toutes nouvelles campagnes !

Choisissez la Mort et explorez votre côté sombre en tuant des victimes avec fureur grâce à une association atroce de maladies et de problèmes de santé.

Choisissez la Vie et incarnez héroïquement un diagnosticien médical pour identifier et guérir des maladies avant qu’il ne soit trop tard pour votre patient.

Chaque campagne est composée de neuf cas avec quatre niveaux de difficulté différents. Le nouveau système d’IA capable de s’adapter promet des heures de jeu avec un bon rapport de rejouabilité.

ÉLABOREZ DES STRATÉGIES PROFONDES

Les mécaniques de Bio Inc.: Redemption sont simples à comprendre, mais extrêmement profondes. Les joueurs occasionnels apprécieront un défi rapide et passionnant. Les joueurs confirmés devront élaborer des stratégies complexes pour résoudre des cas très difficiles. Tout est question de combos et de timing !

18 CAS VARIÉS ET STIMULANTS

Chaque cas dispose de ses propres rebondissements et d’objectifs spécifiques, pour développer petit à petit vos compétences et agrandir votre boîte à outils afin de traiter des scénarios toujours complexes et exigeants.

IMPITOYABLE, TORDU ET ÉTRANGEMENT CAPTIVANT

Que vous vouliez soigner la maladie d’un patient innocent ou faire souffrir un malheureux avec une association invraisemblable de maladies, l’univers de Bio Inc. ne vous laissera pas insensible. Sournoisement réaliste, instructive et saupoudrée d’humour, l’expérience Bio Inc.: Redemption vous procurera des sensations fortes.

BOOSTER ET RÉCOMPENSES

Chaque victoire vous accorde des crédits. Dépensez intelligemment vos crédits durement gagnés pour acheter des boosters, qui vous aideront à résoudre des cas plus difficiles et devenir un maître de Bio Inc. !

ET ENCORE PLUS…

Le multijoueur : choisissez un camp, affrontez en ligne d’autres joueurs et frayez-vous un chemin jusqu’au sommet du classement.

La roulette des IST : une toute nouvelle roulette pour les rapports sexuels non-protégés qui débloque des maladies exclusives.

De nouvelles maladies, de nouveaux diagnostics et traitements, un arbre technologique en expansion, et encore plus de problèmes de santé délirants !

La triche et le mode sandbox : utilisez le mode sandbox pour expérimenter de nouveaux traitements et tester des théories sans aucun risque pour le patient.