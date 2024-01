Une version Nintendo Switch de Legend of Grimrock est en préparation via Almost Human. Le jeu sera lancé le 15 janvier 2024 sur l’eShop pour 14€99. Legend of Grimrock est un RPG de type dungeon-crawling avec des mouvements basés sur une grille. La version Nintendo Switch comprendra une interface utilisateur remaniée et a été optimisée pour les Joy-Con.

Legend of Grimrock est un jeu vidéo de type dungeon crawler développé par Almost Human, un studio finlandais, et lancé en 2012 Inspiré par les jeux de rôle classiques des années 80 et 90, notamment la série Dungeon Master, Legend of Grimrock mélange habilement des éléments de RPG traditionnels avec des graphismes et une interface utilisateur modernisés Le jeu se déroule dans un labyrinthe souterrain appelé Grimrock, où le joueur dirige un groupe de quatre prisonniers condamnés à explorer les profondeurs de la montagne pour gagner leur liberté

Le gameplay est centré sur l’exploration de donjons, la résolution d’énigmes complexes et le combat au tour par tour contre une variété de monstres et créatures L’interface de Legend of Grimrock rappelle les RPG de la vieille école, avec des contrôles basés sur une grille et des vues à la première personne qui accentuent l’atmosphère claustrophobique des donjons Chaque membre du groupe peut être personnalisé avec différentes classes et compétences, offrant une diversité de styles de jeu et de stratégies.

En réponse à son succès, une suite, Legend of Grimrock II, a été publiée en 2014, élargissant l’univers du jeu avec de nouveaux environnements, des énigmes plus variées et une plus grande liberté d’exploration. Legend of Grimrock est souvent considéré comme un exemple moderne du genre dungeon crawler, ayant revitalisé l’intérêt pour ce style de jeu auprès d’une nouvelle génération de joueurs.

Antti Tiihonen, l’un des cofondateurs de Almost Human, a déclaré aujourd’hui : » Tous les membres de Almost Human ont eu d’autres choses à faire que Legend of Grimrock ces dernières années, alors pourquoi devrions-nous faire un portage d’un jeu qui a déjà presque 11 ans ? L’idée du portage est née lorsque notre programmeur, Petri Häkkinen, avait un kit de développement Nintendo Switch et qu’il a pensé que ce serait un projet secondaire amusant et éducatif de faire tourner le jeu sur notre plateforme de console préférée. La plupart de nos décisions ne sont pas motivées par des plans de développement commercial ou des analyses de marché et celle-ci n’a pas fait exception puisque nous avons réalisé le projet simplement parce qu’il était agréable pour nous. Nous pensons que cette sortie ravivera l’enthousiasme de nombreux fans du jeu et nous espérons que de nouveaux aventuriers découvriront également les délices de l’exploration de donjons à l’ancienne. «

Legend of Grimrock est un jeu de rôle immersif se déroulant dans un donjon. De réalisation moderne, il possède une âme oldschool. Un groupe de prisonniers, condamnés à une mort certaine, est banni dans un lieu isolé : le Mont Grimrock. A l’insu de leurs ravisseurs, ils creusent la montagne et tombent sur des tunnels et des donjons conçus par une civilisation disparue. Si jamais ils veulent voir la lumière du jour à nouveau et recouvrir leur liberté, ce groupe devra former une équipe et traverser la montagne, étage par étage.

Le jeu ramène le défi oldchool avec de grands combats tactiques en temps réel et des mouvements selon une grille, des leviers et des secrets cachés comme des pièges mortels et d’horribles monstres à éviter. Legend of Grimrock mets l’accent sur les énigmes et l’exploration. Ainsi, l’esprit et la perception du joueur sont plus efficaces que la plus tranchante des épées. Et si vous êtes un vétéran attaché aux donjons intenses, à la recherche d’un plus grand défi, alors armez-vous d’une pile de papier à carreau et activez le mode oldschool qui enlève le luxe de la carte automatique ! Êtes-vous prêts à vous jeter dans l’aventure et à résoudre les mystères du Mont Grimrock ?

Explorez un vaste réseau de tunnels anciens, Découvrez les secrets et trouvez un moyen de survivre dans le périlleux donjon du Mont Grimrock.

Lancez des sorts avec des sorts, fabriquez vos potions avec des herbes et battez des monstres meurtriers grâce à une grande variété d’armes.

Créez des parties avec quatre héros et personnalisez-les avec différentes races, classes, aptitudes et caractères.

Donjon de pur sang avec des déplacements basé sur une grille et des milliers de carrés remplis de leviers cachés, de plaques de pression, de murs glissants, de cristaux flottants, d’autels oubliés, de trappes et bien plus.

Comprend les bonus digital suivants : un manuel de jeu écrit avec attention, la carte du monde de Legend of Grimrock, une grille personnalisée, la musique thème de Grimrock, des illustrations des créatures de Grimrock et une photo de l’équipe du studio Almost Human.