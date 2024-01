Hogwarts Legacy: L’héritage de Poudlard termine 2023 en étant le plus jeu vidéo le plus vendu en version physique du Royaume-Uni.

Cela signifie qu’EA Sports FC 24 n’a pas pu rattraper le spin-off de Warner Bros sur l’univers Harry Potter. L’héritage de Poudlard a été lancé en février sur PS5, PC et Xbox Series S et X, tandis que le jeu de football d’EA a été lancé en septembre. C’est la première fois en dix ans que le jeu de football d’EA, précédemment exploité sous la licence FIFA, n’est pas le premier jeu en boîte du Royaume-Uni. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2013, lorsque Grand Theft Auto 5 avait pris la première place.

C’est la première fois en 30 ans que le jeu de football d’EA est exploité sous sa propre marque, et non sous la licence FIFA. En effet, Electronic Arts et la FIFA ne sont pas parvenus à s’entendre sur de nouvelles conditions. Bien que les ventes d’EA Sports FC 24 soient inférieures à celles des titres FIFA plus récents, le jeu reste très populaire et, lorsque les données numériques arriveront dans le courant de la semaine, il devrait rester numéro un au classement général.

En 2023, 12,76 millions de jeux vidéo en boîte ont été vendus au Royaume-Uni, selon Gfk. Cela représente une baisse de près de 5 % par rapport à 2022.

Les ventes de boîtes de Hogwarts Legacy ont été réalisées principalement sur la PS5, qui a représenté plus de la moitié des ventes du titre cette année. La deuxième plateforme la plus importante était la PS4, suivie de la Nintendo Switch. La version PS4 est arrivée en mai, tandis que l’édition Nintendo Switch a atteint les rayons en novembre, une belle performance sur la console hybride, donc.

Hogwarts Legacy a également été le dernier numéro 1 hebdomadaire de 2023, toujours selon les données de GfK. Il a gagné trois places pour atteindre la première place malgré une baisse de 33 % des ventes. Il a battu Super Mario Bros Wonder, qui occupe la deuxième place malgré une chute de 63 % des ventes. Call of Duty : Modern Warfare 3 progresse d’une place pour atteindre la troisième position (en baisse de 61 %), Mario Kart 8 : Deluxe se hisse à la quatrième place (-44 %) et Spider-Man 2 complète le Top 5, qui n’a pas évolué (-64 %).

Last Week This Week Title 1 3 Hogwarts Legacy 2 2 Super Mario Bros Wonder 4 3 Call of Duty: Modern Warfare 3 6 4 Mario Kart 8: Deluxe 5 5 Marvel’s Spider-Man 2 1 6 EA Sports FC 24 10 7 Grand Theft Auto 5 19 8 Mortal Kombat 11 Ultimate 8 9 Avatar: Frontiers of Pandora 7 10 Nintendo Switch Sports

source