Football Manager 2024 a été lancé en novembre 2023 sur de nombreux supports, notamment Football Manager 2024 Touch sur Nintendo Switch.

Miles Jacobson, directeur de la série Football Manager, a annoncé que Football Manager 2024 avait atteint 6 millions de joueurs dans le monde. Lors de l’annonce de cette nouvelle, Jacobson a pris soin de remercier les joueurs sur toutes les plateformes, notre console hybride incluse. Cela signifie que le chiffre de 6 millions inclut les joueurs de Football Manager 2024 et de Football Manager 2024 Touch. Football Manager 2023 a été le premier épisode de la série à atteindre les 6 millions de joueurs, et ce en 284 jours. Football Manager 2024 est le deuxième jeu à franchir la barre des 6 millions, mais il l’a fait en seulement 59 jours.

#FM23 was our first game to have 6,000,000 players. It took 284 days to reach this milestone#FM24 has taken just 59 days to be played by 6,000,000

Huge thanks to our partners @AppleArcade @netflix @XboxGamePass @Steam @EpicGames @xbox @PlayStation @Nintendo & all our players

— Miles Jacobson 💙 (@milesSI) January 3, 2024