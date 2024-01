De base, Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time devait sortir sur Nintendo Switch en 2023… mais bon, les annonces Level-5 sans retard, c’est comme Twitter sans rageux, personne n’y croit. Level-5 a annoncé un retard du jeu en novembre dernier.

Lors des dernières annonces, le jeu devrait arriver au cours de l’été 2024. La date précise est connue, mais ils ne peuvent la dire. Soit c’est pour éviter de donner la date de la Switch 2, soit c’est pour éviter de devoir repousser le jeu une fois de plus…

Que fait Level-5 de tout ce temps supplémentaire ? Keiji Inafune parle de peaufinage.

Selon ce dernier, le temps supplémentaire dont dispose l’équipe de développement sera utilisé pour améliorer la qualité générale de Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time : The Girl Who Steals Time. Cette information provient d’un rapide chat de Famitsu avec Inafune, qui a également révélé que le mot-clé du producteur pour 2024 est « explosion ». Cela correspond à l’objectif personnel d’Inafune pour cette année, qui est de s’efforcer d' »évoluer et de grandir sans fin en tant que personne ».