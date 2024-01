Les joueurs peuvent dès maintenant profiter d’un aperçu du premier DLC de Fate/Samurai Remnant, Record’s Fragment: Keian Command Championship, qui sera disponible en février 2024.

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force, en collaboration avec TYPE-MOON et Aniplex Inc., ont annoncé la sortie d’une démo gratuite pour Fate/Samurai Remnant, leur dernier RPG d’action, disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC Windows via Steam®.

Dans la démo du premier DLC de Fate/Samurai Remnant, les joueurs vont pouvoir se plonger dans le début de la Guerre du Saint Graal se déroulant dans un Japon de la période Edo. De la rencontre entre le protagoniste, Miyamoto Iori, et son Servant, Saber, jusqu’à leur premier affrontement contre Rider et Lancer, cette démo pleine d’action propose l’exploration immersive de la ville d’Asakusa. Les fans de la série Fate, ainsi que les nouveaux venus de la franchise vont pouvoir tout autant ainsi apprécier le jeu. Les données sauvegardées de la démo de Fate/Samurai Remnant peuvent être transférées en toute fluidité vers la version complète*.

Le DLC vol.1, Record’s Fragment: Keian Command Championship, sera disponible en février 2024 . Dans ce DLC, le boss de Babyloni-ya invoquera des Masters et des Servants dans une arène mystérieuse, où il annoncera soudainement le début du Keian Command Championship sans donner beaucoup d’explications. Quelle sera son intention ? Le mystérieux tournoi est sur le point de commencer !

Fate/Samurai Remnant est disponible à l’achat en éditions Standard et Digital Deluxe. L’édition Deluxe comprend le jeu de base, un artbook et la bande son en digital, le Season Pass de Fate/Samurai Remnant, et l’objet bonus du Season Pass « Hallowed Relic Sword Mountings ».