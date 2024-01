Bandai Namco vient d’annoncer qu’Ace Combat 7 : Skies Unknown Deluxe Edition arrive sur Nintendo Switch. Nous avons une date de sortie confirmée pour le 11 juillet 2024, déjà disponible dans le calendrier des sorties.

Ace Combat 7 : Skies Unknown Deluxe Edition, basé sur le jeu sorti sur consoles en 2019, cette nouvelle version promet de « recréer l’expérience palpitante et l’action explosive du jeu original » sur la console de Nintendo. Les combats multijoueurs de 2 à 8 joueurs seront disponibles, ainsi que d’autres fonctionnalités. Des DLC supplémentaires non inclus dans l’édition Deluxe sont prévus pour être disponibles à l’achat après le lancement.

Selon Bandai Namco, le DLC de l’édition Deluxe est composé de :

Le jeu de base Ace Combat 7

Trois ensembles d’avions : ADF-11F Raven Set, ADF-01 FALKEN Set, ADFX-01 Morgan Set

Trois nouvelles missions : Unexpected Visitor, Anchorhead Raid, Ten Million Relief Plan.

Mode lecteur de musique

Avion F-104C Avril jouable

Avion F-4E Phantom II jouable

Trois skins d’avions issus d’anciens jeux de la série

Huit emblèmes d’anciens jeux de la série

Ace Combat 7 a été généralement salué par la critique, avec des scores Metacritic de 80 et 79 pour les versions PS4 et Xbox One. Bien qu’il s’agisse du premier jeu Ace Combat à sortir sur Nintendo Switch, ce n’est pas le premier Ace Combat sur une console Nintendo. Un spin-off appelé Ace Combat Advance est sorti sur la GBA en 2005. Puis un remake 3DS d’Ace Combat 2, intitulé Ace Combat : Assault Horizon Legacy, est également sorti en 2011. Il a ensuite été mis à jour en 2015, avec la prise en charge des figurines amiibo.