Les précommandes de Tomb Raider I-III Remastered viennent de se lancer sur l’eShop (juste ici) et on apprend plein d’informations en plus pour cette compilation qui sort le 14 février.

On résume les informations ici :

Possibilité de choisir entre graphismes améliorés et rendu original.

Possibilité de choisir entre maniabilité classique ou moderne (inspirée de Legend, Anniversary et Underworld).

Les boss auront désormais une barre de vie visible à l’écran.

Les sprites 2D des trousses de soins et munitions ont été remplacés par des modèles 3D.

Ajout d’un mode photo.

Jouez aux trois aventures originales de Tomb Raider : profitez pour la toute première fois de l’expérience intégrale sur des plateformes modernes avec cette collection unique comprenant toutes les extensions et les niveaux secrets disponibles.

Titres inclus :

Tomb Raider I + The Unfinished Business Expansion

Tomb Raider II + The Gold Mask Expansion

Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion

Trouvez la clé d’anciens mystères : décelez les trésors de l’ancien monde en résolvant des puzzles et en décodant des mystères tombés dans l’oubli avec les dégâts causés par le temps. Une aventure autour du monde : suivez Lara Croft autour du globe et affrontez des ennemis létaux ainsi que de dangereuses légendes. Des remastérisations fidèles : parcourez ces classiques avec des graphismes améliorés ou optez pour retrouver les polygones d’origine à tout moment.