C’est via le site internet officiel de Square-Enix qu’on apprend que, malgré de très nombreuses ruptures de stocks partout dans le monde (voir l’article ici), le jeu de rôle s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Ce chiffre est basé sur les livraisons physiques et les données numériques.

Un peu plus de la moitié des ventes de Dragon Quest Monsters : The Dark Prince ont été réalisées au Japon. À la fin du mois de décembre, le jeu s’était vendu physiquement à environ 500 000 exemplaires dans la région, mais il est désormais en rupture de stock total sur l’archipel.