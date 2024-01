L’événement est gratuit et comprend les finales du DRAGON BALL FIGHTERZ World Tour, le championnat du monde DRAGON BALL SUPER CARD GAME, des présentations couvrant des projets très attendus à propos de DRAGON BALL : Sparking ! ZERO et DRAGON BALL DAIMA, et une foule d’autres activités amusantes.

Paris, le 18 janvier 2024 – Le DRAGON BALL GAMES BATTLE HOUR 2024 arrive à Los Angeles, rassemblant les fans pendant deux jours autour d’activités passionnantes sur le monde de DRAGON BALL. Aujourd’hui dans sa quatrième année et après le succès de l’événement de l’année dernière, le BATTLE HOUR est organisé par Bandai Namco Group et ses partenaires pour rassembler la communauté DRAGON BALL lors d’un événement expérientiel mettant en vedette des mangas, des animes, des films, des jeux, des jouets et plus encore sur la franchise mondialement appréciée. L’événement de cette année promet un premier aperçu des nouveaux contenus avec des producteurs de jeux, des tournois de finales mondiales mettant en vedette les meilleurs joueurs compétitifs et une foule d’autres activités amusantes, notamment des plateaux dédiés à Dragon Ball Legends et Dragon Ball Z Dokkan Battle, une movie night exclusive de SAND LAND et des bornes avec les jeux préférés de la franchise, notamment DRAGON BALL Z KAKAROT et DRAGON BALL XENOVERSE 2. Le DRAGON BALL GAMES BATTLE HOUR 2024 aura lieu les 27 et 28 janvier au Los Angeles Convention Center.

Le BATTLE HOUR est l’endroit idéal pour les meilleurs tournois, notamment les finales du DRAGON BALL FIGHTERZ World Tour et le championnat du monde de DRAGON BALL SUPER CARD GAME. Les participants auront accès à toutes les activités au cours des deux jours du salon et pourront s’attendre non seulement à une bataille intense entre les meilleurs concurrents, mais aussi à une série de nouvelles et de révélations sur les jeux DRAGON BALL actuels et futurs, ainsi qu’à des bornes de jeux, des séances de photos, des jouets exposés, et plus encore.

Le BATTLE HOUR propose également des présentations mettant en évidence les dernières nouveautés en matière de divertissement DRAGON BALL. L’événement de cette année comprend le « DRAGON BALL Games Producer Panel » avec Ryo Mito, producteur de la série DRAGON BALL Z Sparking! et Masayuki Hirano, producteur de DRAGON BALL XENOVERSE. Ils partageront des histoires lorsqu’ils travaillaient sur ces jeux mémorables et répondront aux questions des fans. La présentation couvrira le très attendu DRAGON BALL : Sparking! ZERO.

DRAGON BALL : Sparking! ZERO fait découvrir la série de combats d'arène DRAGON BALL Z : BUDOKAI TENKAICHI à une nouvelle génération de joueurs. Le jeu est une suite visuellement époustouflante et authentique de la série, avec des recréations fidèles des personnages légendaires de DRAGON BALL et de leurs pouvoirs spéciaux, alors qu'ils mènent des batailles épiques dans des environnements massifs et destructibles. Le titre arrivera sur PlayStation®5, Xbox Series X et PC via Steam®. Pour plus d'informations, visitez le site officiel

Le producteur exécutif de DRAGON BALL, Akio Iyoku, fera une apparition lors du panel spécial de DRAGON BALL DAIMA dimanche soir. M. Iyoku partagera des informations sur les coulisses de la réalisation de l’anime DRAGON BALL DAIMA, dont la sortie est prévue à l’automne 2024, ainsi que de nouvelles illustrations d’Akira Toriyama lui-même, pour la toute première fois. DRAGON BALL DAIMA est un nouvel anime dans lequel Akira Toriyama a été directement impliqué pour produire la toute nouvelle histoire, dont l’intrigue et la conception des personnages. De plus, il sort au moment du 40e anniversaire de la série originale DRAGON BALL, portant les attentes des fans à un tout autre niveau.