Certains concepts sont indémodables et parviennent à combler notre plaisir ludique tandis qu’ils conservent sensiblement la même recette depuis des décennies. Dans les années 90, difficile de passer au travers de la déferlante « Où est Charlie ? » avec ces immenses planches débordantes d’objets, truffées de détails et de petits personnages drôlissimes. Petits et grands continuent aujourd’hui de faire rouler leurs mirettes en quête de toutes sortes d’objets cachés, dans de nouveaux livres mais aussi sur téléphones, ordinateurs et bien entendu, sur consoles. Jouons carte sur table avec vous : nous sommes friands de ce concept. Simple. Efficace. Rapide. Alors un nouveau jeu d’objets cachés qui débarque sur Nintendo Switch, nous étions obligés de tout vous raconter !

Développé et édité par Rogueside, nous sommes tellement impatients de sauter à pieds joints dans ce titre afin de débusquer toutes sortes de babioles… Vite vite, nous vous le présentons sans plus attendre ! En route pour Hidden Through Time 2 : Myths & Magic !

J’suis cachééééééééé !

S’il existe bel et bien plusieurs modes de jeu, nous décidons de nous intéresser en premier lieu au mode campagne. En son sein, quatre thèmes distincts : les années 80, les 1001 nuits, la mythologie grecque et le Moyen Âge. Vous l’aurez parfaitement compris, il s’agit ici d’une traversée des âges au fil d’un quatuor d’époques célèbres. Chacune d’entre elle recèle huit cartes plus ou moins développées.

La partie se déroule en toute quiétude : il convient de trouver dans la scène présentée tous les objets visibles dans la barre située tout en bas de l’écran. Ces derniers sont divisés en deux catégories, relatives à la météo. En effet, certains objets ne sont visibles que sous la pluie tandis que d’autres nécessitent un grand soleil (ou bien la neige, l’obscurité…). Le switch entre l’un et l’autre s’effectue par une simple pression sur la touche X.

Nous arrivons sur notre première carte (les 1001 nuits en l’occurrence). Le terrain de jeu n’est pas si grand, ce qui nous surprend quelque peu puisque nous avons plutôt l’habitude de prendre place dans d’immenses cartes afin d’y retrouver les objets. Soulignons dès à présent que la superficie des cartes est distincte, certaines sont assez réduites, tandis que d’autres sont plus vastes. Enfin, selon la météo, certaines zones vont plus ou moins se dévoiler.

Commençons notre recherche.

Le décor est particulièrement bien réalisé, avec de nombreuses touches d’humour, de multiples saynètes de-ci de-là, avec des personnages qui réalisent toutes sortes d’actions tandis que nous baladons notre caméra un peu partout dans la scène. Bien qu’il soit avant tout question d’observation, le joueur n’est pas totalement impuissant face à tout ce qu’il perçoit. En effet, cliquer sur un personnage déclenche une petite animation. Certains coffres vont s’ouvrir. Des paravents vont dévoiler ce qu’ils cachent derrière eux. Les maisons, quant à elle, se découvrent totalement étage par étage afin de laisser libre accès à tous les niveaux (un peu de voyeurisme !). Sans tout vous dévoiler, sachez qu’il est nécessaire de fouiner chacune des cartes. En effet, de nombreuses petites surprises s’y cachent, avec des objets parfois très bien cachés, dans des espaces exigus.

La recherche demande un sens aiguisé : les objets sont souvent très petits. Fort heureusement, il est possible de zoomer sur la scène. Jouer sur un grand écran permet aussi de gagner en confort de jeu bien qu’il soit parfaitement possible de jouer en mode portable. Le tactile est fonctionnel. Contrairement à ce que nous imaginions, le confort de jeu est similaire en mode dock ou en mode portable. Nous avons tendance à faire d’avantage de tentatives (infructueuses!) avec le tactile, mais le mode dock souligne le changement de la petite main qui nous sert d’icône. En effet, tandis que nous nous baladons dans la scène, notre pointeur change de forme afin de souligner les espaces susceptibles d’être ouverts. Dans tous les cas, point d’inquiétude puisqu’il n’y a aucune pénalité dans le titre. Le joueur est libre de prendre le temps qu’il désire afin de retrouver les objets. Il est possible de cliquer encore et encore sans être perturbé le moins du monde. Les développeurs ont fait le choix d’un titre sans restriction… et franchement, c’est plutôt agréable !

Il existe néanmoins une petite aide : sélectionner l’objet recherché en bas de l’écran donne accès à un indice. Parfois assez anecdotique, souvent très révélateur, le joueur obtient ainsi une idée du lieu où se trouve l’objet recherché. En revanche, il n’est pas possible de révéler totalement un objet… Il va falloir le trouver par vous-même ou bien jeter l’éponge !

S’il n’est guère possible de jouer toutes les cartes à l’ouverture du titre, celles-ci deviennent rapidement accessibles. En effet, il suffit de trouver quelques objets d’une époque pour déverrouiller la carte suivante, et ainsi de suite jusqu’aux 8 cartes. Ainsi, le joueur peut librement avancer dans le titre sans rester bloqué sur un objet visiblement introuvable (à condition d’en avoir trouvé un minimum tout de même, minimum de plus en plus conséquent au fil des cartes). Nous apprécions l’idée. Chacun fait ainsi comme il le souhaite : terminer chaque carte à 100% ou bien avancer un peu dans chacune d’elle.

Le bonheur, c’est les autres !

Après avoir fait le tour de la campagne d’Hidden Through Time 2, il est temps de s’intéresser au mode architecte. Comme son nom l’indique, il devient possible de se relever les manches et de prendre les commandes d’un chantier d’envergure : imaginer et concevoir une carte d’objets cachés. Sur le papier, cela semble assez farfelu, voire franchement compliqué… imaginez un peu tout le le travail nécessaire pour dessiner un tel chantier !

Titanesque, en effet. Mais faisable. Néanmoins, la Nintendo Switch n’est assurément pas la meilleure alliée du concepteur de niveau. En effet, certaines manipulations se sont avérées peu agréables sur la console, et nous avons aussi rencontré quelques bugs (ou tout du moins, nous n’avons pas réussi à nous dépatouiller de la situation sans un retour sur le menu général du jeu). L’ordinateur est incontestablement plus adapté pour le mode architecte. Un mode qui s’avère d’une grande richesse avec un très grand nombre d’objets et de petits personnages disponibles. Bien entendu, l’environnement et les maisons font aussi partie de la partie, sans oublier les animaux.

La communauté de gamers se montre à ce jour plutôt productive et nous avons été très agréablement surpris de constater la présence de bon nombre de niveaux, dont certains particulièrement bien construits. Les joueurs parviennent parfois à insuffler à leur carte une certaine ambiance grâce à des choix judicieux d’environnement, une bonne musique et de très petits objets à retrouver. Quant aux commentaires qui accompagnent lesdits objets, l’humour est quelque fois omniprésent dans ceux-ci !

Faut-il craquer ?

Hidden Through Time 2 est une excellent titre pour toutes celles et ceux qui apprécient se perdre dans des cartes plus ou moins grandes, jonchées de minuscules détails. Certains objets se montrent particulièrement « coton » à dénicher et il vous faudra probablement revenir un peu plus tard sur certaines cartes, le temps de recharger vos batteries ! Quelques temps de chargement viennent néanmoins briser les parties enthousiastes. Par ailleurs, le changement de météo montre régulièrement quelques signes de faiblesse, la fluidité n’y est guère exemplaire sans pour autant bafouer le confort de jeu une fois la météo en question mise en place. Aussi, nous avons été confrontés à la présence de grilles dans le mode campagne… des grilles qui n’avaient strictement rien à faire dans l’environnement… Aucun impact sur l’évolution du jeu, juste un questionnement sur un oubli des développeurs !

Proposé à moins de 13 euros sur l’eShop de la Nintendo Switch, Hidden Through Time 2 : Myths & Magic reste abordable et offre un contenu conséquent grâce à sa communauté qui œuvre pour augmenter sensiblement le nombre de cartes disponibles. En revanche, si vous vous sentez grandement l’âme d’un bâtisseur, il est préférable de s’orienter sur la version PC pour un meilleur confort de jeu lors de la construction de niveaux.

Le connaissez-vous ?

Bien entendu, s’il existe un deuxième opus, le premier ne doit pas être bien loin ! Si cela n’est pas encore fait, rendez-vous sur la page officielle du premier volet de Hidden Through Time.

Conclusion 7.2 /10 Hidden Through Time 2 : Myths & Magic est véritablement un « must have » pour les joueurs adeptes des recherches de minuscules objets dans de vastes environnements. Malgré un nombre de cartes initiales qui peut sembler un peu « light », les zones de recherche sont suffisamment riches pour offrir aux joueurs plusieurs heures de jeu dans des époques particulièrement bien retranscrites et pleines d'humour. Le mode architecte est impressionnant : son contenu y est très étoffé, avec un nombre incalculable d'objets, d'animaux, de petits personnages... mais sa jouabilité n'est pas optimale sur Nintendo Switch. Enfin, quelques temps de chargement sont à souligner. LES PLUS Des graphismes colorés et adorables.

