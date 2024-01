Rising Lords est un jeu qui a su attirer notre regard. Nous sommes toujours curieux de découvrir des jeux de stratégie au tour par tour dans un univers médiéval, surtout quand les graphismes de ces derniers ressemblent à des jeux de société. Rising Lords est l’œuvre des Allemands d’Argonwood. Il est disponible sur l’eShop depuis le 18 janvier 2024 au prix de vingt euros. Et si sur le papier Rising Lords avait l’air intéressant, dans les faits, c’est une autre histoire.

Un jeu injouable sur la Nintendo Switch

Rising Lords est un jeu très mal porté. À vrai dire, au vu des commentaires trouvés çà et là sur les autres plateformes, nous nous demandons même si nous n’avons pas affaire à un mauvais portage d’un jeu techniquement limité…

En quelques heures de jeu, nous avons eu le droit à une dizaine de freezes. Le jeu s’arrête entièrement, et nous ne pouvons plus rien faire. Les sauvegardes automatiques ne sauvegardent jamais et nous devons tout recommencer depuis le début.

Les temps de chargement sont aussi affreusement longs. Notre expérience sur Rising Lords se résume donc à des débuts de partie et des temps de chargement. Ce n’est pas forcément le meilleur moyen de tester un jeu.

Essayons tout de même de vous parler du jeu. Rising Lords est un jeu de stratégie au tour par tour qui nous emmène dans un univers médiéval. Il faut savoir que nous n’avons finalement pas vu grand-chose de ce que le jeu peut nous offrir.

Nous incarnons un seigneur de guerre et le but est de faire prospérer notre territoire. Nous avons des villageois en fonction de notre nombre d’habitants. Ils sont la clé de voûte de notre futur empire.

Nous possédons un village et il y a des cases autour de celui-ci. Il y a des camps forestiers, des carrières, quelques fermes et parfois une auberge.

Ces cases, vous l’aurez certainement compris, sont ce qui nous permettent d’exploiter des ressources. Il faudra alors sélectionner les villageois oisifs et les mettre sur la ressource nécessaire.

Qui avait pourtant un gameplay complet

Votre peuple a besoin d’être heureux pour travailler efficacement et ne pas se révolter. Pour les rendre heureux, il suffit de les nourrir convenablement, de ne pas élever trop le taux d’imposition et construire des bâtiments qui apportent du bonheur (comme l’auberge).

Pour construire des bâtiments (et les améliorer), il nous faut des ressources. C’est en gérant astucieusement tous ces paramètres que nous réussissons à prospérer et à agrandir notre village.

Cependant un empire ne se fait pas avec un seul village. Dans Rising Lords, en plus de gérer nos habitants, il faudra aussi composer avec une forte dominante militaire.

Nous constituons nos armées en fonction de notre population et de nos armes disponibles. Nous pouvons faire des archers, efficace à longue distance, des piquiers (contre la cavalerie), de l’infanterie, de la cavalerie, des paysans et un général.

Notre armée a de l’expérience qui permet de gagner des cartes. Ces dernières permettent alors de personnaliser les compétences de nos soldats. Nous pourrons par exemple utiliser pendant la bataille des cartes qui augmentent l’initiative de nos unités.

Vingt euros pour des jolis graphismes ?

Une fois notre deck constitué, nous pouvons enfin partir à la guerre ! Nous sélectionnons l’armée et nous l’emmenons devant le village que nous voulons attaquer. Nous nous lançons alors dans une bataille (qui va prendre deux à trois minutes à charger).

Il y a d’abord un temps de préparation dans lequel nous plaçons nos armées à tour de rôle, puis vient ensuite la partie action. Celle-ci est très simple : chacun notre tour, nous allons frapper l’ennemi.

Nous pourrons utiliser des cartes pour avoir l’avantage et plus nous faisons de coups puissants à l’adversaire, moins ce dernier aura de moral. Sans moral, une unité fuira. Tuer un général permet de terminer bien plus rapidement le combat.

Quand nous le racontons tel quel, le gameplay et les mécaniques de Rising Lords semblent très intéressantes et profondes. Le jeu a certainement bien plus à nous offrir, des choses que nous n’avons pas pu voir.

La traduction est bancale, le texte dépasse souvent des cartes et des objets mais ce n’est finalement qu’un détail par rapport aux problèmes techniques déjà cités au début du test.

Les graphismes et la bande-son sont sympathiques, mais toutes ces choses deviennent anecdotiques avec un jeu qui ne peut pas se lancer.

Ci-dessous, une vidéo qui présente vingt-cinq minutes de gameplay. Ironiquement, ce fut la plus longue session réalisée sans bug.

Conclusion 3.8 /10 Rising Lords est peut-être un bon jeu, peut-être qu’il a de bonnes idées, en réalité nous ne pouvons pas vraiment vous le dire. Ce jeu de stratégie au tour par tour freeze à chaque fois au bout de dix à vingt minutes de jeu. Les temps de chargement sont affreusement longs et la maniabilité laisse à désirer. Impossible de vous le recommander dans ces conditions. LES PLUS Le jeu promet un gameplay complet

Le jeu promet un gameplay complet De belles idées

De belles idées Des graphismes et une bande-son sympathiques LES MOINS Le jeu freeze toutes les quinze minutes

Le jeu freeze toutes les quinze minutes Une maniabilité qui laisse à désirer

Une maniabilité qui laisse à désirer Des temps de chargement vraiment très longs

Des temps de chargement vraiment très longs Une traduction bancale

Une traduction bancale Des textes écrits trop petits Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix (avec les bugs) 0

Bugs 0

Portage 0