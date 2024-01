Après un premier opus sorti en 2021 (Turnip Boy Commits a Tax Evasion), notre navet préféré est de retour. Et comme son nom l’indique, dans Turnip Boy Robs a Bank, nous allons braquer une banque ! Le jeu d’action et d’aventure est toujours développé par la toute petite équipe américaine Snooky Kazoo et il est édité par les Angelinos de Graffiti Games. Turnip Boy Robs a Bank est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch depuis le 18 janvier 2024 au prix de quinze euros… Une bonne raison pour se laisser tenter ?

Le retour de navet anticonformiste !

Turnip Boy Robs a Bank est une suite directe de Turnip Boy Commits a Tax Evasion. Avoir joué au premier opus est conseillé pour une expérience optimale mais n’est pas obligatoire du tout.

Turnip Boy Robs a Bank est un jeu d’action-aventure avec quelques petits éléments de roguelite. Nous incarnons un navet qui, avec l’aide d’un grand mafioso, décide de braquer une banque afin de suivre les pas de notre père.

La prise en main est très rapide et ressemble à beaucoup de jeux d’action et de tir que nous connaissons (comme Nuclear Throne). Notre navet tout mignon peut avoir deux armes pour se battre, il peut esquiver, et c’est globalement tout ce qu’il sait faire.

Notre objectif est simple. Une fois que nous sommes dans la banque, nous devons dévaliser tous les habitants de ce lieu étonnamment rempli de vie. Nous pouvons à la fois secouer quelques légumes pour récolter leur argent comme nous pouvons récupérer des objets précieux un peu partout sur la carte.

Il y aura aussi des ennemis à tuer qui lâcheront eux aussi de l’argent. Ils laisseront tomber des armes assez originales que nous pourrons ensuite utiliser.

Mais la grande particularité de Turnip Boy Robs a Bank, c’est que chacun de nos passages dans la banque doit se faire en temps limité. À l’instar de l’étonnant Minit, il va falloir se dépêcher à réaliser nos quêtes rapidement.

Un gameplay original et addictif

L’objectif principal de Turnip Boy Robs a Bank consiste à découvrir tous les recoins de la banque afin de trouver le trésor ultime qu’elle renferme. Il faudra donc aller de plus en plus loin à chaque run.

Nous sommes limités par le temps mais aussi par l’espace de notre sac. Nous ne pourrons récolter qu’une certaine somme d’argent à chaque voyage. Fort heureusement, les objets récupérés et vendus à la fin de chaque run ne sont pas compris dans ce montant.

Turnip Boy Robs a Bank ne nous demande pas que de récupérer de l’argent. Il faudra aussi, toujours dans ce temps limité, aller réaliser des quêtes secondaires souvent absurdes. Ces dernières rythment toute l’aventure en nous demandant par exemple de trouver une bague, huit cailloux ou encore d’acheter des objets dans notre planque.

Les quêtes secondaires sont vraiment anecdotiques. Elles apportent des objets de personnalisation pour notre navet. Elles se réalisent souvent en même temps que la quête principale et sont donc assez agréables à réaliser.

La planque est le lieu où nous nous préparons avant notre braquage. Nous avons là-bas accès au dark web, qui nous permet d’acheter des objets de quête plus ou moins importants. Nous pourrons aussi acheter des améliorations pour notre personnage et nous pourrons recycler les armes trouvées pour avoir plus de choix dans notre arsenal de départ.

Avec énormément d’humour et une histoire stupide à souhait

Chaque partie de la banque possède aussi son propre boss. En mourant, ces ennemis lâchent des cartes d’accès qui nous permettront de découvrir de nouvelles zones.

Pour conclure ce large éventail, il y a aussi des ascenseurs dans la banque qui nous téléportent dans des lieux aléatoires. Chacun de ces endroits possède son personnage avec sa quête secondaire.

Est-ce que tout ce gameplay fonctionne ensemble ? Assurément. Turnip Boy Robs a Bank est un jeu très sympathique, à la fois original sans pour autant chercher à révolutionner l’univers vidéoludique.

Nous avons passé un assez bon moment sur ce jeu qui est certes répétitif mais à la fois très addictif. Nous sommes toujours là, à refaire un braquage ou deux alors que nous voulions nous arrêter.

Turnip Boy Robs a Bank possède en plus une histoire certes pas très poussée, mais assurément stupide, dans le bon sens du terme. Les dialogues, les personnages et les situations auxquels nous faisons face font souvent mouche. Nous sentons que les auteurs sont en roue libre, et c’est tant mieux pour le public.

Turnip Boy Robs a Bank est aussi malheureusement un jeu avec ses défauts. Le jeu finit par manquer de contenu et nous avons énormément d’argent sans rien pouvoir en faire. Les braquages deviennent moins funs et nous perdons de l’intérêt pour l’aventure que nous vivons.

Mais qui finit par manquer de contenu et qui lague sur la Nintendo Switch

Le plaisir de la découverte s’estompe aussi progressivement, et la créativité de Turnip Boy Robs a Bank est finalement assez mal dosée. Le jeu nous en met plein les yeux dans sa première partie, avec d’excellentes trouvailles, avant de s’essouffler progressivement.

Le contenu peut aussi paraître faible par rapport au prix du jeu. Certes, nous avons terminé l’aventure en cinq heures (en obtenant 100%), et ce prix est assez intéressant pour quinze euros, cependant, cette durée de vie est gonflée par le concept. Il n’y a aucune rejouabilité et peu d’intérêt à refaire le jeu.

Nous avons aussi connu des ralentissements assez marqués lors de nos sessions. Ces derniers sont pénalisants, notamment lors du combat de boss final.

Les graphismes de Turnip Boy Robs a Bank sont très réussis, avec cet univers de légumes et de fruits particulier. Nous avons adoré évoluer dans ce monde et découvrir les nouvelles zones de la banque.

La bande-son est une réussite, le jeu nous propose énormément de chansons de genres différents. Nous pouvons aussi bien entendre de l’électro que du métal. Nous pouvons changer de musique pendant le jeu ce qui rend l’expérience très confortable pour le joueur.

Ci-dessous, une vidéo de trente minutes de gameplay.

Conclusion 6.6 /10 Turnip Boy Robs a Bank est une belle petite découverte. Le jeu propose un concept original, addictif et nous plonge dans un univers délirant vraiment amusant. Malheureusement, le contenu est assez léger et le jeu connaît de nombreux ralentissements. Dans ces conditions, impossible de vous recommander cette aventure sur la Nintendo Switch. LES PLUS Le concept est original

