Vous vous souvenez peut-être que le platformer rythmique Hi-Fi Rush a fait l’objet d’une rumeur de sortie sur Nintendo Switch (voir ici), et qu’il a également été évalué par le comité de classification australien.

Aujourd’hui, de nouvelles informations sont arrivées via des t-shirts offert (pour le premier anniversaire) en jeu qui ont été dataminé. Les propriétaires du jeu ont reçu de nouveaux t-shirts in-game pour le personnage principal Chai à porter et les dataminers ont découvert deux t-shirts supplémentaires qui n’ont pas encore été publiés et qui sont vraisemblablement pour les versions Switch et PlayStation de Hi-Fi Rush.

Le t-shirt exclusif à la Xbox est vert avec le texte « Shadow Dropped » et les deux t-shirts inédits sont rouges pour la Nintendo Switch avec le texte « Rock out Anywhere » et bleus pour la PlayStation avec le texte « I’m here baby. » Microsoft et Bethesda n’ont pas encore confirmé Hi-Fi Rush pour l’une ou l’autre des plateformes.