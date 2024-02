L’éditeur Prototype et le développeur LIFE0 ont annoncé dans le dernier numéro du magazine Weekly Famitsu que le roman visuel romantique Seven Days sera disponible sur Nintendo Switch. Le jeu devrait sortir au Japon dans le courant de l’année 2024.

« Seven Days » est initialement sorti au Japon sur PC en 2017, avant de recevoir une version PS Vita en 2018 et une version Steam localisée fin 2019. Les joueurs de la version Switch peuvent s’attendre à des CG supplémentaires ajoutés à partir de la version PS Vita, le chapitre supplémentaire « The Purple Envelope », ainsi que des fonctionnalités exclusives à la Switch telles que la fonctionnalité tactile et la prise en charge des Joy-Con d’une seule main.

« Seven Days » est un visual novel qui plonge les joueurs dans une histoire mêlant surnaturel et romance, développé par Life a Little et Fruitbat Factory. Le jeu se distingue par son intrigue captivante centrée sur des thèmes de vie, de mort et de relations interpersonnelles, le tout enveloppé dans une atmosphère mystérieuse.

L’histoire de « Seven Days » commence avec Shuuichi Kuze, le protagoniste, qui découvre un jour un livre étrange dans la bibliothèque de son école. Peu après, il se trouve mêlé à des phénomènes surnaturels impliquant des « spiritus », des esprits de jeunes filles décédées qui restent sur terre. Ces esprits sont incapables de se défaire de leurs regrets, ce qui les empêche de passer dans l’au-delà. Shuuichi se retrouve avec la capacité unique de voir ces esprits et décide d’aider ces filles à résoudre leurs affaires inachevées, leur permettant ainsi de trouver la paix.

Le gameplay de « Seven Days » est typique des visual novels, avec des choix de dialogues qui influencent le déroulement de l’histoire et les interactions entre les personnages. Le jeu propose plusieurs fins, basées sur les décisions prises par le joueur, offrant une replayabilité et une exploration approfondie des différentes branches narratives.

Visuellement, « Seven Days » présente des graphismes soignés et des illustrations de personnages expressives qui donnent vie à l’histoire. La musique et le doublage japonais contribuent également à l’ambiance immersive du jeu, accentuant les moments émotionnels et les rebondissements de l’intrigue.

Ce qui rend « Seven Days » particulièrement mémorable est la façon dont il aborde des sujets délicats comme le deuil et les regrets, tout en tissant des liens profonds entre les personnages. Les joueurs sont invités à réfléchir sur la valeur de la vie et l’importance de la résolution des conflits intérieurs. En aidant chaque esprit à trouver la paix, Shuuichi et les joueurs découvrent des histoires touchantes de rédemption et d’espoir.

Pour plus d’informations sur Seven Days, consultez l’aperçu officiel suivant:

Seven Days With You : The Most Precious Memory in Our Lives (aka Seven Days) est un visual novel de mystère occulte pour tous les âges où toutes les héroïnes sont mortes.

Synopsis

Quelques jours avant le début des vacances d’été, Kanzaki Shuuichi reçoit un « disque Blu-ray maudit » de la part d’un de ses amis.

En le jouant chez lui, un fantôme féminin apparaît et le possède. Sairenji Murasaki, l’amie d’enfance de Shuuichi, expulse l’esprit maléfique grâce aux techniques d’exorcisme enseignées par son père, qui dirige un sanctuaire bouddhiste japonais ancestral. Le rituel n’est cependant que partiellement réussi, laissant derrière lui la forme humaine de la femme spectrale.

Elle s’identifie comme Mikanagi Chiyako, apparemment la fille qui a été assassinée dans la vidéo enregistrée sur le disque Blu-ray, et raconte sa situation à Shuuichi et Murasaki.

« Il y a six autres filles à l’intérieur de moi.

Murasaki explique qu’un fantôme ne peut exister que pendant quarante-neuf jours dans ce monde, ce qui signifie que les sept filles ont chacune sept jours. Shuuichi décide alors de les aider toutes à passer les jours qui leur restent sans aucun regret et à s’éteindre dans le bonheur.

Caractéristiques

Graphiques Full HD

Dessin original de Miko

Héroïnes entièrement interprétées par des acteurs de premier plan

Voix de : Uesaka Sumire, Kiritani Choucho, Fujita Masayo, Aranami Kazusa, Shimizu Ai, Shimizu Ayaka, Toda Megumi, Oohashi Ayuru, Maruyama Miki, Urata Wataru