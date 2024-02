On en parlait déjà ici, Hi-Fi Rush fait figure des annonces potentielle de portage les moins bien gardés sur Nintendo Switch… Aujourd’hui nous allons nous intéresser à un autre titre également au coeur des passions des portages éventuels, à savoir, Sea Of Thieves.

En effet, à l’occasion de la Saint Valentin, le compte Twitter/X du jeu s’est fendu d’une image et d’un texte qui laisse à penser que la version Nintendo Switch devrait bientôt lever les voiles…

Le message, traduit en Français, est le suivant:

Les chaloupes sont rouges,

Parfois elles sont bleues,

d’autres fois elles sont vertes,

Et occasionnellement, elles peuvent être blanches…

Beaucoup d’internautes ont rapidement fait l’association entre les couleurs indiqués et les consoles sur lequel le titre serait disponible. En l’occurrence, le rouge pour Nintendo, le Bleu pour Sony et sa PlayStation et le vert pour la Xbox (sur laquelle le jeu est déjà sorti). Le blanc occasionnel quand à lui peut également être une référence à la Nintendo Switch Oled et la PS5 qui arborent ces couleurs…!

Étant donné les nombreuses rumeurs et les découvertes faites par les datamineurs, il y a quand même fort à parier que tout soit fondé et peut-être aurons nous plus d’informations sur ces sorties et d’autres surprises, en rapport avec le partenariat Nintendo/Microsoft (dont il est question depuis plusieurs mois maintenant), à l’occasion du Nintendo Direct qui est lui aussi attendu dans les jours à venir…

Qu’en pensez-vous ?

Ah, that's where we were going with it… Happy #ValentinesDay, Pirates, however you're spending it. Our favourite colour of Rowboat is purple, by the way, if you fancy leaving us one at Smuggler's Bay. pic.twitter.com/7eGCRQfQ4r

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) February 14, 2024