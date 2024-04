Klabater, en partenariat avec Big Robot, a annoncé son intention de porter The Signal From Tölva sur Nintnendo Switch.

Précédemment lancé sur PC, The Signal From Tölva est un jeu de tir à la première personne en monde ouvert dans lequel les joueurs débloquent des armes et recrutent des robots pour combattre à leurs côtés alors que des factions rivales luttent pour découvrir la source du mystérieux signal.

The Signal From Tölva est un jeu d’exploration et de combat à la première personne, qui se déroule dans un magnifique univers de science-fiction peint à la main. Dans un futur lointain, des factions robotiques étoilées fouillent les ruines d’une ancienne civilisation. Sur les hauts plateaux de Tölva, à l’ombre de machines de guerre abandonnées, ils ont trouvé quelque chose. S’agit-il de la source du signal qui vous intéressait tant ? Et la piste mènera-t-elle à l’illumination ou à quelque chose de plus sinistre ? Vous détournez un drone et vous commencez à vous chercher.

Le signal de Tölva est un voyage dans un paysage de science-fiction sauvage et étrange, rempli de dangers et de beauté : vous devez survivre à de terribles dangers, naviguer dans des espaces impossibles et mener une bataille permanente pour contrôler ce monde hanté et détruit. Explorez, réfléchissez à des textes étranges et trouvez la tranquillité entre les batailles. Vous utiliserez une gamme d’outils puissants pour vaincre vos ennemis et découvrir des secrets : piratez des robots pour qu’ils se battent à vos côtés, équipez des armes puissantes et faites exploser des systèmes de défense redoutables.

Explorez un jeu de tir solo dans un paysage extraterrestre étrange, tentaculaire et tranquille.

Menez une guerre pour le contrôle du territoire contre une IA dynamique et féroce.

Recrutez des robots alliés pour combattre à vos côtés.

Équipez-vous de contre-mesures électroniques, de boucliers à plasma et d’armes à rayons féroces pour des escarmouches intenses.

Plongez dans un mystère de science-fiction en enquêtant sur les hautes terres hantées de Tölva.

Combattez, explorez et résolvez le mystère du Signal de Tölva !