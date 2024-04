Précommandez le jeu et devenez le champion des gloutons dans une compétition multiplateforme à 64 joueurs où vous devez dévorer les gommes, les fantômes et même les autres PAC qui se dressent sur votre route

Paris, le 11 avril 2024 – PAC-MAN™ MEGA TUNNEL BATTLE™: CHOMP CHAMPS invite les joueurs à participer à un banquet de gloutons sur PC et consoles, dans la plus pure tradition des jeux PAC-MAN. Bandai Namco Europe S.A.S. vient d’annoncer que PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS, qui sortira le 9 mai 2024, est d’ores et déjà disponible en précommande. Dans ce nouveau titre PAC-MAN multijoueur et multiplateforme, les joueurs pourront disputer des batailles à 64 joueurs dans des labyrinthes colorés et interconnectés, personnaliser leur PAC et utiliser des bonus qui améliorent leur personnage ou envoient les fantômes à la poursuite de leurs adversaires. Le jeu, déjà disponible en précommande en éditions Standard et Deluxe avec le bonus de précommande « Chomp Challengers Pac », sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S et PC sur Steam®.

Véritable hommage à l’insatiable appétit de PAC-MAN, PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS est un jeu dans lequel tout est mangeable… à l’exception du labyrinthe. Les joueurs doivent dévorer leurs adversaires dans des labyrinthes interconnectés pour rester le dernier PAC en lice et décrocher le titre de Champion des gloutons. Ils peuvent prendre l’avantage sur les autres joueurs ou sur les fantômes en utilisant les bons bonus au bon moment : bouclier, vitesse améliorée et bien plus encore. Les joueurs peuvent même aider les fantômes pour leur permettre de dévorer non seulement les pac-gommes et les fruits, mais aussi les PAC contrôlés par leurs adversaires !

Afin de plaire au plus grand nombre, le jeu propose un mode Élimination orienté arcade dans lequel des joueurs de tout niveau s’affrontent pour gagner des Jetons échangeables contre des accessoires de personnalisation, et un mode Classé où des joueurs de niveau similaire cherchent à gagner de l’EXP pour progresser au classement. Ils peuvent personnaliser leur PAC grâce à d’innombrables options de corps, de têtes et d’accessoires de visage et, avec 63 autres joueurs par match, rien ne sera trop clinquant pour sortir du lot ! Enfin, PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS inclut un système d’amis qui permettra aux joueurs de jouer avec leurs amis, de suivre leur progression ou de les regarder pendant une partie.