Nintendo a lancé la dernière mise à jour du firmware de la Switch, la version 18.0.0 est en cours de déploiement dans le monde entier.

Les mises à jour précédentes étaient généralement axées sur la stabilité. Si c’est toujours le cas ici, c’est au moins un peu plus intéressant cette fois-ci. Si vous aviez des difficultés à trouver un point d’accès à l’internet, nous sommes heureux de vous annoncer que ce problème a été résolu. Il ne s’agissait pas d’un problème universel car il n’affectait que certains points d’accès. Les améliorations habituelles de la stabilité sont également incluses.

Notes de mise à jour de la version 18.0.0 de Switch

Correction d’un problème où certains points d’accès sans fil ne peuvent pas être trouvés lors de la configuration d’un nouveau réseau sans fil.

Si vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour vers la version 18.0.1 en raison de ce problème, modifiez temporairement les paramètres de sécurité de votre réseau sans fil pour utiliser uniquement « WPA2 (AES) » afin de pouvoir vous connecter sans fil pour télécharger et installer la mise à jour du système.

Après la mise à jour vers la version 18.0.1, rétablissez les paramètres de sécurité de votre réseau.

Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Si vous souhaitez télécharger immédiatement la mise à jour d’aujourd’hui, vous pouvez vous rendre dans les paramètres du système, accéder à l’onglet « Système » et sélectionner l’option « Mise à jour du système ». Le téléchargement ne devrait pas être long, étant donné l’absence de changements et de fonctionnalités majeurs. Notez que pour la plupart des utilisateurs, la version 18.0.0 se téléchargera automatiquement et vous recevrez éventuellement un message vous invitant à l’installer.