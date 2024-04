Selon le dernier numéro de Famitsu, Compile Heart développe Death end re;Quest CodeZ pour une sortie sur Nintendo Switch. Le jeu sera lancé le 19 septembre 2024 au Japon.

Death end re;Quest CodeZ, un RPG roguelike avec des donjons en 3D à la Shiren the Wanderer, propose une nouvelle histoire dans laquelle toutes les stars de la série apparaissent. Il y aura également plus de 100 Death Ends. Étant donné qu’il est classé CERO Z, le jeu aura un niveau de brutalité nettement plus élevé. Compile Heart prévoit des scènes telles que des os qui se brisent, de la chair qui se déchire et des nuques qui se tordent, avec des effets sonores réalistes.

Le projet a été techniquement connu pour la première fois en octobre sous le nom de Death end re;Quest Code:Zion. Cependant, très peu de choses étaient connues à l’époque, y compris les plates-formes confirmées. Alors que Famitsu a le scoop sur Death end re;Quest CodeZ, la révélation officielle aura lieu plus tard dans la journée. Si d’autres informations importantes concernant le jeu nous parviennent, nous vous en ferons part. Pour l’instant, découvrez la bande-annonce ci-dessous.