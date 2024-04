Un nouveau jeu Dokapon arrive sur Nintendo Switch avec Dokapon : Ikari no Tekken. Biccamera, un revendeur au Japon, vient de mettre en ligne une précommande pour le jeu.

Dokapon : Ikari no Tekken est sorti à l’origine sur PlayStation à la fin de l’année 1999, mais uniquement au Japon. De nouvelles fonctionnalités sont prévues pour la version Nintendo Switch de cet hybride de jeu de plateau et de RPG, comme l’ajout du jeu en ligne est désormais. Il est possible de suspendre une partie à tout moment et de la reprendre là où vous l’avez laissée. Une autre fonctionnalité importante est une fonction de double vitesse, et vous pouvez augmenter la vitesse du jeu entre et 3x et 5x – ceci est même pris en charge en ligne.

On ne sait pas encore si Dokapon : Ikari no Tekken sera localisé pour Occident. Cela dit, Idea Factory a sorti Dokapon Kingdom : Connect – initialement sur Wii – en Occident l’année dernière, il est donc possible que la société fasse quelque chose de similaire. Dokapon : Ikari no Tekken sera lancé sur Switch au Japon le 1er août 2024.

—

Dokapon: Ikari no Tekken est un jeu de rôle développé par Asmik Ace Entertainment et sorti exclusivement au Japon. Ce jeu est le premier opus de la série Dokapon, qui est une fusion unique entre les genres du jeu de rôle et du jeu de société.

Dokapon: Ikari no Tekken propose un gameplay novateur qui combine des éléments de jeu de rôle traditionnel avec des mécanismes de jeu de société. Les joueurs explorent un monde fantastique, affrontent des monstres, et accomplissent des quêtes tout en rivalisant les uns contre les autres pour devenir le héros le plus puissant.

Les combats se déroulent au tour par tour, où les joueurs peuvent utiliser des compétences spéciales, des armes et de la magie pour vaincre leurs adversaires. Les batailles sont stratégiques, avec des choix importants à faire pour maximiser les chances de succès.

L’un des aspects les plus remarquables de Dokapon: Ikari no Tekken est son mode multijoueur compétitif. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter dans une course pour amasser le plus de richesses et de gloire possible. Les joueurs peuvent attaquer leurs adversaires, voler leurs trésors, et même former des alliances temporaires pour atteindre leurs objectifs.

Le jeu propose également une variété de quêtes, d’événements aléatoires et de rencontres avec des personnages non-joueurs qui ajoutent de la profondeur et de la diversité à l’expérience de jeu. Les joueurs doivent prendre des décisions stratégiques tout au long de leur aventure pour réussir et devenir le héros légendaire de Dokapon.

Graphiquement, Dokapon: Ikari no Tekken adopte un style coloré et charmant typique des jeux Super Famicom de l’époque. Les personnages, les monstres et les environnements sont bien dessinés et animés, ajoutant à l’ambiance ludique du jeu. La bande sonore propose des mélodies entraînantes qui accompagnent l’action du jeu et renforcent l’immersion des joueurs dans le monde de Dokapon.

Bien que « Dokapon: Ikari no Tekken » soit sorti exclusivement au Japon et n’ait pas bénéficié d’une large diffusion à l’époque, il a été bien accueilli par les joueurs et les critiques pour son gameplay innovant et son mode multijoueur compétitif. Il a jeté les bases de la série « Dokapon » qui a ensuite connu du succès sur d’autres plateformes et dans d’autres régions du monde.