L’éditeur Sekai Games, ainsi que le développeur Puresis, ont annoncé qu’une version Nintendo Switch de Qualia : The Path of Promise sera bientôt disponible. Elle sera disponible le 10 mai 2024 pour 19€99. Qualia : The Path of Promise est un roman visuel mettant en scène un homme et une servante robot.

« Machina est le premier androïde au monde à avoir réussi le test de Turing. Elle a attiré l’attention du monde entier en raison de ses qualités humaines, même si une partie d’elle n’est pas encore totalement achevée, ce qui montre qu’elle a encore de la marge pour se développer. Elle est d’ailleurs habillée comme une femme de ménage.

À la suggestion de son collègue, le Dr Hiro Koshino finit par ramener Machina chez lui et la fait travailler comme femme de ménage. Alors que Machina continue d’apprendre et de grandir grâce à ses interactions avec Hiro, ce dernier commence également à développer certains sentiments à son égard…

Une héroïne androïde et un ermite génial. C’est une histoire d’amour pur où les deux apprennent à grandir ensemble, à surmonter le destin et à trouver le bonheur.