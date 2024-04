Un autre leak concernant la Nintendo Switch 2 a émergé sur la toileet cette fois-ci, elle provient de Business Korea.

La publication coréenne affirme un certain nombre de choses, y compris la sortie de la Nintendo Switch 2qui pourrait sortir à la fin de cette année. Le site affirme également que Samsung est le principal fournisseur de composants pour la plateforme et qu’elle utilisera une puce Tegra T239, qui est essentiellement une puce PlayStation 4 avec quelques capacités de ray tracing et DLSS.

Vous pouvez lire les principaux points de l’article dans ce résumé pratique de Fidler_2K, membre de Reddit :

Points importants :

La Switch 2 devrait être lancée dès le second semestre de cette année

Les fournisseurs seraient parvenus à un degré considérable d’accord pour les contrats de production initiaux.

Samsung Foundry fabriquera le SoC sur le processeur 7LPH de Samsung.

Samsung fournira le stockage NAND pour les cartouches et la mémoire interne.

Samsung a battu ses concurrents chinois pour devenir le fournisseur d’écrans.

Ces informations ont également été corroborées par OreXda, qui s’occupe principalement des leaks de produits de Samsung Electronics :

La Nintendo Switch 2 devrait être lancée dès le second semestre de cette année. D’importants contrats ont déjà été négociés dans l’industrie des composants pour la production initiale.