Compile Heart dévoile aujourd’hui une bande-annonce pour Neptunia VS Titan Dogoo, un jeu d’action à moto sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour le 27 juin 2024 au Japon.

Neptunia VS Titan Dogoo se déroule dans un monde unique où Uzume Tennouboshi et les quatre déesses s’affrontent dans une bataille pour les Dogoos. Les joueurs devront se déplacer à moto et rassembler le plus de Dogoos possible.

Dans la foulée, on a aussi eu la cinématique d’ouverture du jeu: