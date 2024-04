Aujourd’hui, Cygames a révélé la date de sortie définitive d’Umamusume : Pretty Derby – Party Dash. Le jeu sera lancé sur Switch le 30 août 2024.

Umamusume : Pretty Derby – Party Dash sera vendu en version numérique dans le monde entier et en version physique au Japon. Chaque boîte contient le jeu, un autocollant « Hachauma » et un bon pour un ensemble d’objets spéciaux pour le jeu mobile Umamusume : Pretty Derby. Une boîte Deluxe sera également disponible au Japon et contiendra le DLC « Team Bundle », un bloc de figurines « Hachauma », une pochette spéciale « Hachauma » et un livre d’art « Hachauma ». Une édition spéciale est également prévue pour toutes les régions. Elle comprend le « Team Bundle » en supplément. Ce pack comprend trois DLC individuels (cinq personnages chacun) ainsi qu’un titre spécial en jeu.