Découvrez les profondeurs inconnues de la mer Voilée, rencontrez plus de 500 espèces d’animaux marins et explorez l’océan à plusieurs avec les Plongées en groupe

30 avril 2024 – Le jeudi 2 mai, les plongeurs en herbe vont pouvoir explorer un vaste monde sous-marin, regorgeant de vie, de trésors cachés et de mystères, dès la sortie d’Endless Ocean Luminous sur Nintendo Switch.

Avec son ambiance sonore et ses environnements apaisants, Endless Ocean Luminous propose un gameplay reposant et une multitude d’expériences sensorielles, ainsi que la possibilité de répertorier méticuleusement toutes les créatures rencontrées par les plongeurs.

Dans la mystérieuse mer Voilée, les joueurs pourront rencontrer plus de 500 formes de vie marine, dont certaines sont présumées éteintes ou même… mythiques. Une fois un spécimen scanné, votre assistante de recherche vous fournira des informations détaillées à son sujet. Les mystères de la mer Voilée changent à chaque plongée. Lors de leurs expéditions, les joueurs pourront même se faire des amis en invitant une raie Manta à nager avec eux ou en accueillant un homard sur leur bouteille pour partir en balade.

Les abonnés au service Nintendo Switch Online* auront la possibilité d’explorer l’océan dans des groupes pouvant rassembler jusqu’à 30 plongeurs avec les Plongées en groupe. Saluez les autres plongeurs, puis descendez dans les profondeurs pour vivre une aventure collective. Au fil de leurs plongées, les joueurs pourront débloquer des coloris de combinaison, des autocollants, ainsi que de nouveaux signes pour personnaliser leur avatar. Le jeu propose également une période d’essai gratuite de 7 jours** au service Nintendo Switch Online afin qu’il soit possible de tester les fonctionnalités en ligne disponibles.

Pour encore plus de diversité, ne manquez pas les Plongées événements – des plongées à thème qui ont lieu régulièrement et qui offrent des opportunités de voir des spectacles ainsi qu’une vie sous-marine extraordinaires.

Endless Ocean Luminous est attendu le jeudi 2 mai sur Nintendo Switch. Le titre compte plus de 500 formes de vie marine ainsi que de nombreux mystères qui changent à chaque plongée. Il propose à la fois un gameplay apaisant pour les plongeurs en solo, un mode multijoueur appelé Plongées en groupe pouvant accueillir jusqu’à 30 joueurs, et des Plongées événements à thème qui ont lieu régulièrement.

* Un compte Nintendo et un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) sont nécessaires pour jouer en ligne. Ce service n’est pas disponible dans tous les pays. Une connexion Internet est requise pour les fonctionnalités en ligne. Des conditions et modalités s’appliquent. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.nintendo.com/fr-fr/Nintendo-Switch-Online/Nintendo-Switch-Online-1183143.html

** Un compte Nintendo est nécessaire pour pouvoir profiter de la période d’essai gratuite du service Nintendo Switch Online.