Paladin Studios, la société de développement connue pour son travail sur Good Job, a fermé ses portes.

Nintendo et Paladin Studios ont fait équipe sur Good Job, sorti en 2020. Les autres jeux de la société sont Momonga Pinball Adventures, My Tamagotchi Forever, Amazing Katamari Damacy et Cut the Rope Remastered.

La nouvelle a été communiquée sur son site officiel. Le cofondateur et co-PDG Derk de Geus a déclaré que le studio « n’a malheureusement pas réussi à décrocher suffisamment de travail pour couvrir notre taux d’épuisement ». Afin d’éviter l’insolvabilité et l’endettement tout en offrant aux employés des indemnités de départ correctes, la décision a été prise de fermer l’entreprise.

Hier, notre quête a pris fin et nous avons fermé le studio.

Pendant près de 19 ans, nous nous sommes investis corps et âme dans la création de jeux qui vous font sourire. Ayant débuté en 2005 en tant que mini-studio, nous avons suivi les péripéties de l’industrie du jeu et avons lentement mais sûrement trouvé notre place dans ce secteur. Au cours de ces années, le studio a culminé à 55 personnes. À l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes 45 personnes, toutes dotées d’un esprit brillant et d’un cœur bienveillant, et qui, ensemble, créent véritablement de la magie. Nous avons également travaillé avec des partenaires incroyables tels que Nintendo, Apple Arcade, Netflix, Zeptolab, Bandai Namco et bien d’autres. Enfin, nos jeux sont joués par des millions de personnes, remportent des prix prestigieux et font sourire les gens du monde entier. C’était un rêve devenu réalité – en fait, pour nous, c’était LE rêve devenu réalité.

Cependant, au cours des derniers mois, nous n’avons malheureusement pas réussi à décrocher suffisamment de travail pour couvrir notre taux d’épuisement. Hier, nous avons atteint un point d’inflexion pour notre sécurité financière. Aller plus loin avec les perspectives actuelles aurait été une décision irresponsable qui aurait probablement provoqué l’insolvabilité. Nous avons donc pris cette mesure pour garantir une liquidation en bonne et due forme, dans le cadre de laquelle tous les employés recevront des indemnités de départ correctes et le studio ne sera pas endetté.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des postes vacants en conception, programmation, art 2D, art 3D, production, assurance qualité, gestion ou personnel de soutien – toutes les compétences sont ici, et ces personnes sont parmi les meilleures de l’industrie.

Nos jeux existants resteront en vie et nous avons l’intention de continuer à leur fournir une assistance (technique) à l’avenir.

Nous tenons à remercier l’équipe, nos partenaires et nos collègues de l’industrie pour tous ces bons moments. C’était vraiment une aventure folle, et nous n’aurions voulu la manquer pour rien au monde.

Merci d’avoir fait partie de notre aventure.