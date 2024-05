Explorez un monde sous-marin pollué dans Another Crab’s Treasure, façonnez votre propre histoire dans SaGa Emerald Beyond, lancez vos dés dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board, et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en avril sur le Nintendo eShop.

Les jeux présents :

-Another Crab’s Treasure

-Freedom Planet 2

-SaGa Emerald Beyond

-Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba