Mobapad, qui est un fabricant d’accessoires pour la Nintendo Switch, a publié des détails concernant la Nintendo Switch 2 sur sa page Bilibili.

Si rien ne doit être considéré comme officiel, le fabricant d’accessoires indique que la Nintendo Switch 2 dispose d’un écran 1080p avec un dock capable de sortir en 4K, de nouveaux boutons Joy-Con, et qu’elle est bien sûr rétrocompatible avec les jeux de la Nintendo Switch. Voici les détails via R, membre de Reset Era :

1. La puce Bluetooth de la Switch 2 prend toujours en charge les manettes Joy-Con et Pro existantes, et offre toujours une vibration HD (moteur linéaire ALPS à deux axes).

2. La Switch 2 est rétrocompatible avec les cartouches de la Switch 1, mais les cartouches de la Switch 2 seront différentes et ne s’adapteront pas à la Switch 1.

3. Les nouveaux joycons sont plus grands et se fixent magnétiquement à la console à l’aide d’un électro-aimant. Les boutons SL et SR sont désormais métalliques, et il y a un nouveau bouton derrière chaque joycon et un nouveau bouton sous le bouton d’accueil sur le joycon droit.

4. La station d’accueil dispose toujours d’un port USB-C et prendra également en charge la sortie d’images 4K.

5. La nouvelle béquille (pied pour mode sur table) dispose également d’un support d’amortissement à l’arrière pour améliorer le réglage de l’angle.

6. L’écran est plus grand, jusqu’à 8 pouces, et la résolution passe à 1080p.