MACHI KORO With Everyone, révélé lors de l’Indie World japonais du 17 avril 2024, est le fruit du développement par Grounding Inc.

Il sera disponible sur Nintendo Switch et PC (Steam) dans le monde entier à partir du 5 juillet 2024 via l’eShop.

Ce jeu de société compétitif permet à quatre joueurs de s’affronter localement ou en ligne, s’appuyant sur le célèbre jeu de plateau éponyme qui a déjà conquis plus d’un million de joueurs à travers le monde (le city-builder Minivilles), ainsi que sa suite, Machi Koro 2.

Le principe du jeu repose sur des lancers de dés, les joueurs devant bâtir et améliorer leur ville en utilisant un deck de cartes. Cette adaptation numérique d’un jeu de stratégie urbaine japonais sera vendue 3 000 yens, avec un prix européen prévu en dessous de 20 €, et proposera une traduction française.

Félicitations ! Tu viens d’être élu maire de la ville de Machi Koro. Mais les habitants de la ville ont des exigences assez élevées. Ils demandent des emplois, un parc de loisirs, quelques usines de fromage et peut-être même une tour de radio. Une tâche difficile, car la ville ne se compose actuellement que d’un champ de blé, d’une boulangerie et d’un seul cube. Armé uniquement de ton fidèle dé et d’un rêve, tu dois faire de Machi Koro la plus grande ville de la région. Tu dois tirer des revenus de l’urbanisation, construire des bâtiments publics et voler dans les caisses de tes voisins. Attention à ce qu’ils ne fassent pas la même chose !

Machi Koro est un jeu de société créé par le designer japonais Masao Suganuma et édité par Grounding, Inc. Il a été initialement publié au Japon en 2012, puis a rapidement gagné en popularité internationale grâce à sa simplicité et à son aspect stratégique engageant. Voici quelques points clés sur le jeu :

Concept de base : Dans Machi Koro, les joueurs sont chargés de développer leur propre ville en achetant des établissements et en construisant des infrastructures. Le premier joueur à achever un ensemble spécifique d’établissements ou à atteindre un certain seuil de richesse remporte la partie. Composants : Le jeu comprend des cartes représentant différents types d’établissements (comme des boulangeries, des fermes, des cafés, etc.), des cartes de propriété, des pièces de monnaie représentant l’argent du jeu, et des dés. Mécanique de jeu : À chaque tour, les joueurs lancent un ou deux dés, en fonction des cartes qu’ils possèdent. Les résultats des dés déterminent quelles cartes produisent des revenus pour chaque joueur. Ces revenus peuvent être utilisés pour acheter de nouveaux établissements ou pour activer des effets spéciaux. Stratégie : Machi Koro exige des joueurs qu’ils gèrent efficacement leurs ressources financières et prennent des décisions tactiques quant aux types d’établissements à acquérir. Certains établissements sont plus rentables que d’autres, et les synergies entre les cartes peuvent influencer les choix stratégiques.



Le succès de Machi Koro a entraîné la sortie de plusieurs extensions qui ajoutent de nouveaux établissements, mécaniques de jeu et options stratégiques. De plus, une suite, Machi Koro 2, a été publiée, offrant une expérience de jeu actualisée avec de nouveaux éléments.