Cela fait maintenant plus de 7 ans que la Nintendo Switch existe, et il n’y a toujours aucun signe officiel d’un successeur.

Cependant, cela va changer dans les prochains mois, puisque Shuntaro Furukawa (président de Nintendo) vient d’annoncer qu’une annonce concernant le successeur tant attendu de la Nintendo Switch sera faite au cours de l’année fiscale (donc au plus tard le 31 mars 2025). Comme on vous en parle souvent lors de nos streams, avec le bilan annuel, Nintendo était obliger de l’annoncer aujourd’hui.

Mais avant cela, Nintendo n’en a pas tout à fait fini avec la Nintendo Switch. Shuntaro Furukawa a également annoncé qu’un Nintendo Direct axé sur les jeux Nintendo Switch qui sortiront au cours du second semestre 2024 aura lieu dans le courant du mois de juin. Naturellement, il ne sera pas question du successeur de la Nintendo Switch lors de cette présentation, qui se concentrera entièrement sur les jeux Nintendo Switch à venir.

Ce qui ne veut pas dire que la nouvelle console ne sortira pas avant la fin de l’année. Le texte intégral de la déclaration est le suivant :

En mars dernier, la Nintendo Switch est entrée dans sa 8e année de commercialisation, et malgré cela, les ventes restent exceptionnellement fortes. Nintendo est véritablement entré en territoire inconnu (aucune autre console ne s’est jamais vendue aussi tardivement dans son cycle de vie, à l’exception de la GameBoy), et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles nous n’avons toujours pas vu le moindre indice d’une nouvelle console.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…

