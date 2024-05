Voici une annonce de la part de l’équipe de développement. Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 8.5.0.

■ Des retour de focus auront lieu trois fois par semaine !

À partir du 12/5/2024 7:00(UTC), des focus « Retour hebdomadaire » seront organisés trois fois par semaine. N’oubliez pas de jeter un œil sur ces focus si vous ne voulez pas rater l’occasion d’obtenir le héros du focus dont vous avez toujours rêvé !

Veuillez consulter la notification intitulée Calendrier des retours de focus pour savoir quand ces événements auront lieu.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour certains héros légendaires

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Sigurd, Chev. prédestiné, et Byleth, Étoile de Fódlan, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude spéciale

Aura sacrée II

Délai : 2

En début de tour, confère les effets suivants à l’unité pendant un tour : « l’unité peut se déplacer d’une case supplémentaire (valable pour ce tour uniquement ; non cumulable) » et « si l’unité initie le combat, réduit les dégâts de la première attaque de l’ennemi pendant le combat de 40 % ». Augmente les dégâts de l’aptitude spéciale à hauteur de 30 % de l’Atq de l’unité.

Après le combat, si l’aptitude spéciale s’est déclenchée, confère Atq/Déf +6 et les effets suivants à l’unité et à tous les alliés pendant un tour : « l’unité peut se déplacer d’une case supplémentaire (valable pour ce tour uniquement ; non cumulable) » et « si l’unité initie le combat, réduit les dégâts de la première attaque de l’ennemi pendant le combat de 40 % » (bonus conféré aux alliés même si les PV de l’unité tombent à 0).

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude B

Inflige Déf -4 à l’ennemi pendant le combat, et si la Déf de l’ennemi n’est affectée par aucun effet annulant les malus, inflige Déf -7 à l’ennemi – le malus actuel affectant sa Déf (0 minimum) pendant le combat. Si la Déf de l’ennemi est affectée par un malus, inflige compteur +1 par attaque pour l’ennemi pendant le combat. (S’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique.) Après le combat, inflige Déf -7 à l’ennemi jusqu’à la fin de sa phase.

Sceau Déf 4

Non compatible :

・ Aptitude spéciale

Ciel suprême II

Délai : 2

En début de tour, si le compteur d’aptitude spéciale de l’unité est au maximum, confère compteur -1 à l’unité.

Augmente les dégâts de l’aptitude spéciale à hauteur de 30 % de l’Atq de l’unité. Contre un dragon ou une bête, augmente les dégâts de l’aptitude spéciale à hauteur de 60 % au lieu de 30 %.

Si l’aptitude spéciale se déclenche, désactive les effets des aptitudes (sauf aptitudes spéciales) qui réduisent les dégâts à hauteur d’un certain pourcentage.

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Vœu Atq/Vit 4

En début de tour, si l’unité se trouve à 2 cases ou moins d’un allié, confère Atq/Vit +6 et l’effet suivant à l’unité pendant un tour : « l’unité peut se déplacer jusqu’à une case adjacente à un allié situé à 2 cases ou moins ». Si l’unité se trouve à 2 cases ou moins d’un allié, confère Atq/Vit +3 à l’unité pendant le combat.

Non compatible :

Sigurd, Chev. prédestiné, et Byleth, Étoile de Fódlan, ont de nouvelles armes à améliorer. Consultez la section intitulée « Nouvelles armes à améliorer » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 8.5.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 5 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 5 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/6/2024 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 5 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 8.5.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 4 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 8.5.0.

■ Ajout de nouvelles armes à améliorer

Les armes suivantes peuvent désormais être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Amatsu

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Say’ri, Lame de Chon’sin

Tyrfing sanctifiée

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Sigurd, Chev. prédestiné

Lance d’ombre

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Kris, Héroïne méconnue

Pyrolance

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Petrine, Pyrolancière dure

Tome sanglant

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Lyon, Roi-démon

Texte professoral

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Byleth, Étoile de Fódlan

Percussions d’été

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Mia, Harmonie aiguisée

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Temple clair (A/D) : niveau 12

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Obscurité éternelle » de Fire Emblem: Radiant Dawn et « Conversation amicale » de Fire Emblem Engage.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 4 300.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 14/5/2024 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Linhardt, Dormeur vernal

・ Castor, Fils dévoué

■ Autres modifications

○ Quelques ajustements ont été apportés à la logique du processus de pensée de l’IA. Les procédures pour terminer certaines cartes dans les manœuvres ont changé en raison de ces ajustements.

○ Modification du personnage Linus, Chien sauvage. Les yeux du personnage seront désormais de couleur dorée.

○ Nous avons ajouté l’option Réduire le délai en touchant dans les paramètres.

Lorsqu’elle est activée, cette fonctionnalité a pour but d’aider à réduire le délai de réponse parfois rencontré sur certains appareils lorsque les joueurs touchent le bord de l’écran.

Cette fonctionnalité sera désactivée par défaut. Vous pouvez l’activer ou la désactiver à tout moment dans le menu « Paramètres ».

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.