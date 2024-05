Paris, le 10 mai 2024 – Disponible en précommande, GUNDAM BREAKER 4 sortira le 29 août 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC sur Steam. Développé par CRAFTS & MEISTER Co., Ltd, le jeu est un nouvel épisode de la célèbre franchise de hack ‘n’ slash.

Cette nouvelle bande-annonce pour GUNDAM BREAKER 4 présente les options de personnalisation, en particulier le SD Gundam, la possibilité pour les joueurs de modifier la taille de toutes les pièces et de créer leur propre configuration de couleurs en fonction de leurs préférences ou de leur Gundam favori. Dans GUNDAM BREAKER 4, les joueurs peuvent affronter leurs ennemis en solo ou avec un maximum de deux amis en mode multijoueur coopératif. Le jeu propose un nouveau mode diorama et marque un retour aux origines de la franchise en laissant la possibilité de créer le Gunpla de ses rêves à partir d’une vaste collection de mobile suits et de pièces.

Les précommandes numériques pour les éditions Standard, Deluxe et Ultimate de GUNDAM BREAKER 4 sont ouvertes sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC sur Steam. La précommande numérique pour la version Nintendo Switch sera disponible à une date ultérieure. Chaque précommande permettra d’obtenir les bonus suivants :

Déblocage anticipé du RX-78 Gundam Recirculation Color

Déblocage anticipé des pièces Constructeur

Contenu de l’édition Deluxe :

Passe Saison

Bonus Passe Saison – Pièces Gunbarrel Strike Gundam (Gundam Breaker Ver.)

Déblocage anticipé de 15 pièces de Gunpla

Contenu supplémentaire de l’édition Ultimate :

Packs Diorama et bonus d’ensemble Pack Diorama

De plus, la boutique Bandai Namco propose une édition Collector contenant la version Ultimate du jeu, un Gunpla en édition limitée, le Gunbarrel Strike Gundam (GUNDAM BREAKER ver.), une bande originale numérique et un steelbook.

Créée par Sunrise Inc., la franchise MOBILE SUIT GUNDAM célèbre cette année son 45e anniversaire. La première série animée de la franchise, MOBILE SUIT GUNDAM, a été diffusée au Japon en 1979. Célèbre pour ses robots géants appelés « Mobile Suits » et ses histoires de science-fiction militaire, la franchise a gagné en popularité au fil du temps et compte désormais plus de 50 films et séries animées, ainsi que de nombreux produits dérivés, parmi lesquels les Gunplas, des maquettes en plastique qui permettent aux fans de recréer des versions miniaturisées de leurs Mobile Suits préférées.