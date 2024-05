Apparemment, certaines des caractéristiques de la prochaine console ont fuité en ligne, étant compilées par Android Authority.

Les membres de Famiboards ont surveillé de près les données d’expédition et de douane impliquant Nintendo, NVIDIA et d’autres acteurs, dans l’espoir de recueillir des informations sur les spécifications potentielles de la Switch 2.

Selon un membre de Famiboards, il est probable que la Switch soit équipée de 12 Go de RAM, avec deux modules LPDDR5X 7500 MT/s capables d’une vitesse de transfert de 7 500 MT/s. De plus, la console devrait offrir un stockage interne de 256 Go en UFS 3.1.

LPDDR5X 7500 MT/s fait référence à un type spécifique de mémoire vive utilisée dans les appareils électroniques, comme les smartphones etc.

Voici ce que signifient ces termes :

Ainsi, un LPDDR5X 7500 MT/s est une mémoire vive de dernière génération avec des performances élevées et une consommation d’énergie réduite, capable de transférer des données à une vitesse de 7500 millions de transferts par seconde.

UFS (Universal Flash Storage) est un standard de mémoire de stockage utilisé dans les appareils électroniques tels que les smartphones, les tablettes et les consoles de jeux. UFS 3.1 est une version spécifique de ce standard, offrant des améliorations par rapport aux versions précédentes. Voici ce que signifie UFS 3.1 :

En résumé, UFS 3.1 est une norme de mémoire de stockage flash avancée, offrant des performances élevées et des fonctionnalités améliorées par rapport aux versions précédentes, et qui est susceptible d’être utilisée dans des appareils haut de gamme.

Le compte Twitter CentroLeaks, citant le streamer brésilien tvPH, a potentiellement révélé davantage de détails.

Selon leurs informations, les manettes de la console seraient équipées de microphones intégrés, tandis que l’écran de la console elle-même mesurerait 8 pouces. Cela représente une taille supérieure à l’écran de 7 pouces de la Switch OLED et de 6,2 pouces de la Switch standard. La source indique également que la sortie de la Switch 2 est prévue pour mars 2025, avec des informations plus détaillées attendues cet automne. De plus, il est rapporté que certains jeux tiers pourraient être annoncés pour la Switch 2 dès le second semestre de cette année.

En outre, la Switch 2 devrait prendre en charge la rétrocompatibilité avec les jeux originaux, tant physiques que numériques, de la Switch.

New Switch 2 leaks, via Brazilian tvPH. This is the same person that originally correctly leaked the internal delay of the console to next year.

– Switch 2 planned to release on March 2025.

– Expecting more information about the console in fall.

– More remasters will be revealed…

— Centro LEAKS (@CentroLeaks) May 7, 2024