La série Fitness Boxing a rencontré un succès considérable sur la Nintendo Switch, donnant lieu à plusieurs collaborations notables, la plus récente étant Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU. Initialement lancé en exclusivité au Japon le 7 mars 2024, le jeu a ensuite été repéré avec une classification australienne, laissant entrevoir une localisation. Aujourd’hui, la confirmation tant attendue est arrivée : le jeu sera disponible en anglais !

La sortie est prévue pour le 12 juillet 2024 dans des régions spécifiques telles que Hong Kong, Taïwan, la Corée et l’Asie du Sud-Est. Bien que nous attendions une annonce officielle pour le reste du monde, cette sortie régionale laisse présager une disponibilité prochaine pour tous.

Fitness Boxing feat. Hatsune Miku propose une variété de chansons de créateurs renommés, dont le thème principal de cosMo@bousouP. Les ajouts incluent également Kagamine Len, Kagamine Rin et Megurine Luka, offrant aux fans la possibilité de choisir leur partenaire pour chanter, danser et s’entraîner.

Fitness Boxing feat. Hatsune Miku n’a pas encore été officiellement annoncé pour une localisation occidentale, mais les indices s’accumulent. Le mois dernier, il a été évalué par le comité australien de classification des jeux, et aujourd’hui, c’est au tour de l’ESRB (Entertainment Software Rating Board, voir plus bas).

L’ESRB a officiellement attribué à Fitness Boxing feat. Hatsune Miku la note E (Everyone). Aucun autre détail ne peut être tiré de cette classification, si ce n’est une description de base du jeu. C’est tout de même un bon signe que le jeu soit plus proche d’une sortie localisée ! Restez à l’écoute dans l’attente d’une annonce officielle.

Ce n’est pas la première fois que la série Fitness Boxing fait l’objet d’un crossover. Auparavant, Imagineer avait mis Fitness Boxing Fist of the North Star sur la plateforme. Le jeu est d’ailleurs sortir en boite presque un an après sa sortie sur l’eShop. Fitness Boxing feat. Hatsune Miku : Isshoni Exercise sera naturellement axé sur l’exercice, cette fois-ci avec la Vocaloid japonaise.

L’Entertainment Software Rating Board (ESRB) est une organisation qui attribue des classifications d’âge et des descripteurs de contenu aux jeux vidéo et aux applications destinées aux jeux vidéo aux États-Unis et au Canada. Fondé en 1994, l’ESRB vise à informer les consommateurs sur le contenu des jeux afin qu’ils puissent faire des choix éclairés pour eux-mêmes ou pour leurs enfants.

Les classifications d’âge de l’ESRB sont les suivantes :

EC (Early Childhood) – Adapté aux jeunes enfants. E (Everyone) – Adapté à tous les âges. E10+ (Everyone 10 and older) – Adapté aux personnes de 10 ans et plus. T (Teen) – Adapté aux personnes de 13 ans et plus. M (Mature) – Recommandé pour les personnes de 17 ans et plus. AO (Adults Only) – Réservé aux adultes de 18 ans et plus. RP (Rating Pending) – La classification est en attente et n’a pas encore été attribuée.

En plus de la classification d’âge, l’ESRB utilise également des descripteurs pour indiquer le contenu spécifique qui peut être présent dans un jeu, comme la violence, le langage grossier, la consommation d’alcool ou de drogues, et d’autres thèmes adultes.