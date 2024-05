L’ère de la Wii U semble si loin.

Pendant un certain laps de temps, Square Enix (anciennement Squaresoft) avait mis fin à sa collaboration avec Nintendo. Cette séparation a débuté durant l’ère de la N64, peu après le lancement controversé de FF7 sur PS1, et elle a perduré jusqu’à ce que la société effectue son grand retour du côté de Nintendo avec Final Fantasy Crystal Chronicles sur GameCube. Depuis cet événement, Square Enix et Nintendo ont réconcilié leurs différends et ont même collaboré sur des projets exclusifs récemment.

Actuellement, Square Enix traverse une période difficile, avec plusieurs sorties ne parvenant pas à atteindre leurs objectifs de vente. Afin de renouer avec le succès, Square Enix révise sa stratégie en interne, privilégiant la qualité à la quantité et consolidant ses franchises majeures.

Dans son dernier rapport financier, Square Enix a détaillé un plan en plusieurs étapes visant à retrouver la rentabilité, avec comme priorité l’engagement de la société à proposer des jeux sur plusieurs plateformes. Bien que Square Enix soit déjà assez flexible en termes de plateformes, cette approche reste cruciale pour redresser la situation.

Square Enix a récemment confirmé son soutien aux « plates-formes Nintendo ». Alors que Nintendo commercialise actuellement la Switch et prévoit de révéler des informations sur son successeur cette année fiscale, Square Enix a indiqué qu’elle « poursuivrait de manière agressive » le développement de jeux pour les plates-formes Nintendo, ainsi que pour PlayStation, Xbox et PC. Il est donc raisonnable de penser que cela inclut le successeur de la Switch.

Des rumeurs circulent également selon lesquelles Square Enix retiendrait certains de ses jeux récents et à venir de la Switch afin de les proposer sur le successeur de la console. Cependant, rien n’a été confirmé à ce stade.